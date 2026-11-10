Yeliz Koç: Streit mit Vater eskaliert im TV

In der Reality-Show Prominent verwandt trifft Yeliz Koç auf ihren Vater Savaş. Statt einer Versöhnung eskalierte das Wiedersehen vor laufenden Kameras komplett.

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Neue Folgen des Reality-Formats "Prominent verwandt" werden immer dienstags auf RTL+ ausgestrahlt, inhaltlich geht es sehr emotional zu: Für die 33-jährige Yeliz Koç sollte die Teilnahme an der Sendung in Südafrika eigentlich eine Chance bieten, das stark zerrüttete Verhältnis zu ihrem Vater Savaş Koç (63) aufzuarbeiten. Der ehemalige türkische Fußball-Nationalspieler hatte die Familie verlassen, als seine Tochter erst drei Jahre alt war. Statt einer erhofften Versöhnung rissen die Dreharbeiten jedoch alte Wunden wieder auf.

Schmerzhafte Erinnerungen aus Kindheit

Im Gespräch mit BILD blickte die Influencerin auf das jahrelang schmerzhafte Ausbleiben väterlicher Zuneigung zurück: "Mir hat einfach ein Vater gefehlt. Sein Fußball und andere Dinge waren ihm wichtiger." Selbst an Feiertagen habe sie ihren Erzeuger kaum zu Gesicht bekommen.

Yeliz und Vater bei "Prominent verwandt" © RTL

Um seine Aufmerksamkeit zu erzwingen, griff sie als Jugendliche zu extremen Gedanken: "Ich dachte, wenn ich etwas Verbotenes oder Dummes tue, meldet er sich endlich und gibt mir Ärger. So würde ich sehen, dass ich ihm wichtig bin. Aber dazu ist es nie gekommen." Die daraus resultierenden Selbstzweifel belasteten sie lange schwer.

Fassungslosigkeit über intime Beichte

Vor den versammelten Mitstreitern plauderte der 63-Jährige in Südafrika unverblümt über frühere Kontakte zu Frauen, die für Geld arbeiteten, und verriet beiläufig, eine von ihnen geschwängert zu haben.

Die anwesenden Reality-Kollegen reagierten schockiert:

Jada Karabaş (21), Tochter von Danni Büchner (48), errechnete den damaligen Zeitpunkt

Kevin Schäfer (37) stellte klar: "Aber das ist ja gar nicht lustig!"

Yeliz selbst zeigte sich von der mangelnden Reue tief getroffen

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Keine Einsicht bei Vater

Als deutlich wurde, dass die Affäre in die Zeit fiel, als Yeliz gerade zwei Jahre alt war, kommentierte Savaş amüsiert: "Dann habe ich Mama doch betrogen, oder wie?" Auch jede Verantwortung für Verhütung wies er von sich. Seine Tochter reagierte fassungslos auf das Verhalten: "Er findet das alles so lustig, weil er checkt das nicht."

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Heftiger Streit in Südafrika

Die Situation geriet vollends außer Kontrolle, als Yeliz ihren Vater bat, etwas leiser zu sprechen. Dieser attackierte sie daraufhin mit einer schweren Beleidigung auf Türkisch: "Ich f*** deine Mutter. Verpiss dich."

Yeliz und Vater bei "Prominent verwandt" © Folge 1

Ihr bitteres Fazit fiel eindeutig aus: "Der hat halt zwei Gesichter. Von so einem Menschen möchte ich mich fernhalten." Eine Anfrage zu den Vorkommnissen ließ der frühere Sportler unbeantwortet.