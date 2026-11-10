Meghan: 1. Statement nach Skandal um Vater!

Herzogin Meghan hat im Europäischen Parlament in Brüssel ihren ersten öffentlichen Auftritt absolviert, nachdem schwere Vorwürfe gegen ihren Vater Thomas Markle Sr. bekannt wurden.

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Gegen neun Uhr morgens trafen die Sussexes im Parlamentsgebäude der belgischen Hauptstadt ein. Meghan, gekleidet in einen eleganten langen dunklen Mantel mit hochgestecktem Haar, hielt während des gesamten Weges durch die Eingangshalle die Hand ihres Ehemannes.

Auf die lauten Zurufe der wartenden Medienvertreter, die wissen wollten, wie sie sich fühle und wie sie mit der Situation umgehe, reagierte sie mit eisernem Schweigen. Auch auf die Nachfrage nach einem offiziellen Kommentar blickten Harry und Meghan nicht zur Presse, sondern setzten ihren Weg im Gespräch mit den Gastgebern fort.

Rede kurzfristig zurückgezogen – Harry spricht alleine

Ursprünglich war vorgesehen, dass das Paar eine gemeinsame 15- bis 20-minütige Grundsatzrede hält. Nach dem Gerichtstermin ihres Vaters am vergangenen Freitag zog Meghan ihre Rede jedoch zurück. Eine Quelle erklärte gegenüber der britischen Zeitung "The Telegraph", sie fühle sich emotional schlichtweg nicht stark genug, um vor Publikum zu sprechen. Ein erstes Statement zu Meghans Zustand, auch wenn es nicht von ihr direkt kam.

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Ein Sprecher der Herzogin bestätigte offiziell, dass sie ihren Ehemann begleite, jedoch das Wort nicht ergreifen werde. Harry übernimmt die Ansprache bei der Eröffnung des "Lost Screen Memorial" nun alleine, ohne auf die Verhaftung von Thomas Markle Sr. einzugehen.

Mahnmal für verstorbene Kinder und Podiumsdiskussion

Das Kunstprojekt erinnert an Kinder und Jugendliche, die durch Gefahren im Internet ums Leben kamen, dargestellt durch Leuchtkästen in Smartphone-Form mit Sperrbildschirm-Fotos der Opfer. Das Paar hatte eine temporäre Version des Mahnmals bereits 2025 in New York vorgestellt.

Thomas Markle

Im Rahmen des Programms lauschten die Sussexes Ansprachen von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und dem Europaabgeordneten Antonio Lopez-Isturiz, ehe Harry an einer Podiumsdiskussion über Kindersicherheit im Netz teilnimmt, bei der Fragen aus dem Publikum, nicht jedoch von Medienvertretern gestattet sind.

Schwere Anschuldigungen gegen Thomas Markle Sr.

Hintergrund der emotionalen Belastung ist die Festnahme von Thomas Markle Sr. durch das FBI, nachdem Beamte Material in zwei seit fast zwanzig Jahren angemieteten Lagereinheiten in Los Angeles beschlagnahmt hatten. Ihm wird der Besitz von Missbrauchsmaterial von Kindern vorgeworfen, nach einer Kautionszahlung steht er unter Hausarrest mit elektronischer Fußfessel.

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Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem sein Sohn Thomas Markle Jr. verdächtiges Material auf den Philippinen entdeckt und gemeldet hatte. Meghan, die seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 mit ihrem Vater gebrochen hat und im August mit Harry nach Großbritannien zurückkehrte, zeigte sich über die Vorwürfe zutiefst erschüttert.