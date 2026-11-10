oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Brüssel

Meghan: 1. Statement nach Skandal um Vater!

Stars Redaktion
von
Ein Mann und eine Frau im eleganten Outfit gehen zusammen durch ein Gebäude.
© Getty Images
Herzogin Meghan hat im Europäischen Parlament in Brüssel ihren ersten öffentlichen Auftritt absolviert, nachdem schwere Vorwürfe gegen ihren Vater Thomas Markle Sr. bekannt wurden.
OE24 auf Google bevorzugen

Gegen neun Uhr morgens trafen die Sussexes im Parlamentsgebäude der belgischen Hauptstadt ein. Meghan, gekleidet in einen eleganten langen dunklen Mantel mit hochgestecktem Haar, hielt während des gesamten Weges durch die Eingangshalle die Hand ihres Ehemannes.

Auf die lauten Zurufe der wartenden Medienvertreter, die wissen wollten, wie sie sich fühle und wie sie mit der Situation umgehe, reagierte sie mit eisernem Schweigen. Auch auf die Nachfrage nach einem offiziellen Kommentar blickten Harry und Meghan nicht zur Presse, sondern setzten ihren Weg im Gespräch mit den Gastgebern fort.

Auch interessant

Epstein-Beben: Mette-Marit schwer belastet!

Neue Liebe für Ex-Prinz Andrew?

Nach Vater-Festnahme: Meghan sagt Rede ab

Rede kurzfristig zurückgezogen – Harry spricht alleine

Ursprünglich war vorgesehen, dass das Paar eine gemeinsame 15- bis 20-minütige Grundsatzrede hält. Nach dem Gerichtstermin ihres Vaters am vergangenen Freitag zog Meghan ihre Rede jedoch zurück. Eine Quelle erklärte gegenüber der britischen Zeitung "The Telegraph", sie fühle sich emotional schlichtweg nicht stark genug, um vor Publikum zu sprechen. Ein erstes Statement zu Meghans Zustand, auch wenn es nicht von ihr direkt kam.

Ein Sprecher der Herzogin bestätigte offiziell, dass sie ihren Ehemann begleite, jedoch das Wort nicht ergreifen werde. Harry übernimmt die Ansprache bei der Eröffnung des "Lost Screen Memorial" nun alleine, ohne auf die Verhaftung von Thomas Markle Sr. einzugehen.

Mahnmal für verstorbene Kinder und Podiumsdiskussion

Das Kunstprojekt erinnert an Kinder und Jugendliche, die durch Gefahren im Internet ums Leben kamen, dargestellt durch Leuchtkästen in Smartphone-Form mit Sperrbildschirm-Fotos der Opfer. Das Paar hatte eine temporäre Version des Mahnmals bereits 2025 in New York vorgestellt.

Thomas Markle

Im Rahmen des Programms lauschten die Sussexes Ansprachen von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und dem Europaabgeordneten Antonio Lopez-Isturiz, ehe Harry an einer Podiumsdiskussion über Kindersicherheit im Netz teilnimmt, bei der Fragen aus dem Publikum, nicht jedoch von Medienvertretern gestattet sind.

Schwere Anschuldigungen gegen Thomas Markle Sr.

Hintergrund der emotionalen Belastung ist die Festnahme von Thomas Markle Sr. durch das FBI, nachdem Beamte Material in zwei seit fast zwanzig Jahren angemieteten Lagereinheiten in Los Angeles beschlagnahmt hatten. Ihm wird der Besitz von Missbrauchsmaterial von Kindern vorgeworfen, nach einer Kautionszahlung steht er unter Hausarrest mit elektronischer Fußfessel.

Das Star-Foto des Tages

1 / 16

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

© WWD via Getty Images

Frau im eleganten Outfit mit Pelzschal und großer Sonnenbrille steht auf einer Stadtstraße.

Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten.

© Instagram

Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem sein Sohn Thomas Markle Jr. verdächtiges Material auf den Philippinen entdeckt und gemeldet hatte. Meghan, die seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 mit ihrem Vater gebrochen hat und im August mit Harry nach Großbritannien zurückkehrte, zeigte sich über die Vorwürfe zutiefst erschüttert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue Liebe für Ex-Prinz Andrew?

Vater festgenommen: Meghan hilft jetzt dem FBI

Meghans Vater drohen nach FBI-Razzia 20 Jahre Haft

Nach Vater-Festnahme: Meghan sagt Rede ab

Prinz Harry gibt Millionen-Job bei US-Firma auf

Meghans Vater Thomas Markle in Seniorenheim verhaftet

Marius Borg Høiby: Brutaler Angriff auf königlichem Anwesen

Monaco nimmt Abschied von Alberts Cousin (†29)

Meghan: 1. Statement nach Schock um Vater!

Epstein-Beben: Mette-Marit schwer belastet!