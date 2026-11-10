Gerüchte
Neue Liebe für Ex-Prinz Andrew?
In der britischen Medienlandschaft sorgten Berichte über ein vermeintliches neues Liebesglück von Andrew Mountbatten-Windsor (66) für Aufsehen.
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Nach dem Verlust seiner königlichen Titel vor über einem Jahr und dem erzwungenen Auszug aus seinem langjährigen Anwesen, das er mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (67) bewohnte, lebt der jüngere Bruder von König Charles (77) gesellschaftlich weitgehend isoliert. Die Enthüllungen über seine Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sowie fragwürdige geschäftliche Tätigkeiten prägen weiterhin sein öffentliches Bild.
Das Star-Foto des Tages
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© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage
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© WWD via Getty Images
Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten.
Gerüchte im neuen Wohnort
Vor diesem Hintergrund spekulierten Medien über eine Liaison mit einer Dame aus seinem neuen Umfeld in Norfolk. Die britische Zeitung "Daily Mail" brachte dabei Aliba Bellingham ins Gespräch, die seit vielen Jahren eng mit der Region verbunden ist.
Über die Persönlichkeit der Britin wurden mehrere Details bekannt:
- Sie gehört den gehobenen gesellschaftlichen Kreisen in North Norfolk an
- Sie gilt als begeisterte Jägerin und Pferdeliebhaberin
- Sie ist zweifache Mutter
Ihr Bruder, der 71-jährige Politiker Henry Bellingham, ordnete den Kontakt ganz sachlich ein: "Andrew war in unserer Kindheit ein Freund unserer Familie. In gewisser Weise kennt meine Schwester ihn also schon ihr ganzes Leben lang."
Verbindung zu Prinzessin Diana
Tatsächlich reicht die familiäre Verbindung historisch noch weiter zurück: Aliba Bellinghams Patentante war Frances Shand Kydd (†68), die Mutter von Prinzessin Diana (†36). Dennoch belegen diese generationenübergreifenden Bekanntschaften keinerlei romantische Bindung.
Klare Absage an Beziehung
Nun trat die angebliche Geliebte den Spekulationen persönlich entgegen und stellte die Art ihres Kontakts unmissverständlich klar. Sie bestätigte zwar vereinzelte Treffen nach seinem Umzug, erteilte einer Partnerschaft jedoch eine deutliche Absage: "Wir treffen uns ab und zu und reden über Pferde und Hunde – das verbindet uns. Wir verstehen uns gut. Er liebt seine Pferde." Seine skandalbelastete Vorgeschichte blende sie dabei bewusst aus: "Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich mit der Vergangenheit anderer Leute beschäftigt. Ich glaube, Andrew hat Norfolk als eine sehr gastfreundliche Gegend empfunden und wird es genießen, hier zu leben. (...) Aber es kommt für mich nicht infrage, seine 'Freundin' zu sein – wir sind lediglich Bekannte."
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