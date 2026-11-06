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FBI-Knall

Meghans Vater Thomas Markle in Seniorenheim verhaftet

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Thomas Markle
© GC Images
Thomas Markle Sr., der Vater von Herzogin Meghan, wurde vom FBI festgenommen. Der 82-Jährige steht unter dem Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie.
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FBI-Agenten griffen im Seniorenheim Maravida Senior Living in Lakeland im US-Bundesstaat Florida zu, wo Thomas Markle Sr. zuletzt lebte. Die Festnahme erfolgte, nachdem in den vergangenen Wochen an Orten auf den Philippinen und in Mexiko, die mit Markle in Verbindung stehen, Mengen an kinderpronografischem Material entdeckt worden waren. Laut Informationen der "Daily Mail" wird dem 82-Jährigen der Besitz von Material über sexuellen Kindesmissbrauch vorgeworfen. Die Festnahme auf US-Boden erfolgte wenige Tage, nachdem die Zeitung Behörden auf ein Lager in der Nähe seines früheren Wohnorts im mexikanischen Rosarito aufmerksam gemacht hatte.

Ermittlungen auf den Philippinen und in Mexiko

Auch die Polizei auf den Philippinen steht Berichten zufolge kurz davor, formelle Anklage gegen Markle zu erheben. Im vergangenen Monat sollen an seinem früheren Wohnort dort ebenfalls Bilder von Kindesmissbrauch gefunden worden sein. Nach mehreren Jahren im Ausland war Markle, der seit einer Beinamputation im vergangenen Jahr auf den Rollstuhl angewiesen ist, im Frühjahr nach Florida gezogen.

Prinz Harry und Meghan
Prinz Harry und Meghan © Getty Images

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Aufwendige Pflege im Seniorenheim

Vor seiner Festnahme war der 82-Jährige in eine Einrichtung gezogen, die auf Demenzpflege spezialisiert ist. Die Unterbringung dort kostet schätzungsweise 3.900 US-Dollar pro Monat. Die multinationalen strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Vater der Herzogin von Sussex laufen, seit an den beiden früheren Ruhestandsorten entsprechendes Material aufgetaucht ist.

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