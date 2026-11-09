oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Neues Kapitel

Prinz Harry gibt Millionen-Job bei US-Firma auf

Stars Redaktion
von
Prinz Harry
© Getty Images
Nach der Rückkehr nach Großbritannien ordnet Prinz Harry auch seine beruflichen Aufgaben neu und zieht sich von seinem millionenschweren Posten bei der US-Firma BetterUp zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Prinz Harry geht nach seinem Umzug nach Großbritannien auch beruflich neue Wege. Er hat gerade eine Position in einem US-amerikanischen Unternehmen verlassen, die ihm in den vergangenen Jahren Millionen eingebracht hat. Für den 42-jährigen Royal öffnet sich damit nach fünf Jahren beruflich ein neues Kapitel. Seit 2021 war er bei der Mental-Health-Plattform BetterUp als Chief Impact Officer tätig – eine Rolle, die ihm Medienberichten zufolge rund eine Million Dollar pro Jahr einbrachte.

Rücktritt von der bisherigen Führungsposition

Wie Geschäftsführer Alexi Robichaux laut der britischen Zeitung "Daily Mail" bekanntgegeben hat, ist Prinz Harry von seiner früheren Rolle im Unternehmen zurückgetreten. Ganz lässt er die Firma jedoch nicht hinter sich. Der 42-Jährige, der gerade erst mit seiner Familie in ein neues Haus gezogen sein soll, ist künftig als leitender Berater tätig. In dieser Funktion soll er sich auf Schlüsselprojekte mit Unternehmenskunden konzentrieren und eng mit dem Team sowie Führungskräften zusammenarbeiten.

Auch interessant

Minus 15 Kilo: Andrea Kiewel verrät Abnehm-Trick

Mucha: Gesundheits-Update nach Not-OP

Verurteilter Russell Brand: Perverse Spiele schon als Teen

Neue Ausrichtung für Prinz Harry

Durch den Schritt gewinnt der Royal zudem Zeit, um sein Investitionsportfolio auszubauen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und sich weiterhin für wohltätige Zwecke einzusetzen. Seine Arbeit bei BetterUp hatte er kurz nach dem Umzug in die USA aufgenommen. Nachdem sich Prinz Harry und Herzogin Meghan (45) 2020 von der königlichen Familie losgesagt hatten und über Kanada in die USA gezogen waren, folgte im August 2026 die Kehrtwende: Zusammen mit den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) kehrte die Familie wieder nach Großbritannien zurück.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Prinz Harry gibt Millionen-Job bei US-Firma auf

Austria nach Euro-Pleite zurück im Liga-Alltag

Meghans Vater Thomas Markle in Seniorenheim verhaftet

Teenie (16) tötet Gemeindebau-Ekel

Vater festgenommen: Meghan hilft jetzt dem FBI

Meghans Vater drohen nach FBI-Razzia 20 Jahre Haft

Arbeitskollege von Kopfschuss-Killer: "Völlig unberechenbar und aggressiv"

Marius Borg Høiby: Brutaler Angriff auf königlichem Anwesen

Party pur beim Discofieber XXL

Das hilft gegen Panik in der Luft