Verurteilter Russell Brand: Perverse Spiele schon als Teen

Der britische Comedian Russell Brand ist vor dem Southwark Crown Court wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Nach dem Urteil wurden weitere Ermittlungen und verstörende Details aus seiner Vergangenheit bekannt.

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Der 51-jährige Comedian Russell Brand wurde vor dem Southwark Crown Court in London in einem Fall der Vergewaltigung sowie in drei Fällen von sexuellem Übergriff schuldig gesprochen.

Neue Untersuchungen

Von drei weiteren Vorwürfen wurde der Brite im Zuge des Gerichtsverfahrens freigesprochen. Direkt nach dem Schuldspruch wurde bekannt, dass die Ermittlungsbehörden im Zusammenhang mit zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen neue Untersuchungen gegen ihn eingeleitet haben. Zudem meldete sich eine betroffene Frau, die angab, von Brand in einem Hotel belästigt worden zu sein, woraufhin er ihren Aufenthalt in einer Rehabilitationseinrichtung finanzierte.

Russell Brand mit seiner Ehefrau vor dem Gerichtsgebäude © Getty Images

Verstörende Aussagen

Im Zuge der Berichterstattung rücken auch frühere Äußerungen des Comedians erneut in das öffentliche Interesse. In seinen Memoiren "My Booky Wook" gestand Brand ein, während seiner Schulzeit ein Spiel gespielt zu haben, bei dem er Mitschülerinnen über der Kleidung in ihren Intimzonen anfasste. Später habe sich dieses Verhalten in eine Taktik verwandelt, mit der er versuchte, Frauen gezielt zu überreden, mit ihm zu schlafen. Parallel dazu aufgetauchtes Videomaterial von einer Oscar-Party im Jahr 2010 zeigt zudem Spannungen zwischen ihm und seiner damaligen Ehefrau Katy Perry.

Das Star-Foto des Tages 1 / 15 Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten. © Instagram Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick bei einer Charity-Veranstaltung in London zugunsten von Hunden und Katzen. © Dave Benett/Getty Images for Battersea Dogs and Cats Home and Pets as Therapy

Weitere Vorwürfe nach dem Urteil

Die juristische Aufarbeitung der Vorwürfe gegen Russell Brand steht damit auch nach dem Urteilsspruch nicht vor dem Abschluss. Das Verfahren vor dem Gericht in London behandelte Vorfälle aus mehreren Jahren.

Mit den nun neu aufgenommenen Ermittlungen zu zwei weiteren Verdachtsfällen muss sich der Comedian in naher Zukunft erneut vor den britischen Justizbehörden für sein Verhalten verantworten.

Ego über allem

"Er war skrupellos, er war berechnend und er war manipulativ, und laut Staatsanwaltschaft ein Sexualstraftäter", sagte Staatsanwältin Riel Karmy-Jones zuletzt nach der Verurteilung. Die Taten hätten sich zu einer Zeit ereignet, in der Brands Popularität stark zugenommen habe. Die Gefühle der Frauen hätten ihn nicht interessiert. "Was für ihn an erster Stelle stand, war sein unstillbares Verlangen, das zu bekommen, was er wollte, und von wem auch immer er es wollte."