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Nach 7 Jahren: "Big Bang Theory"-Star ist zurück

Stars Redaktion
von
"Big Bang Theory" vergibt Stipendien
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Der Schauspieler, der über zwölf Staffeln hinweg als Physiker  in der weltweiten Kult-Sitcom "The Big Bang Theory" berühmt wurde, feiert sein Comeback im Rampenlicht.
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Am renommierten Lookingglass Theatre in Chicago übernahm Johnny Galecki unter der Regie von Colin Hanlon die Hauptrolle in dem Theaterstück "Kowalski". In der Inszenierung schlüpfte der frühere Serienstar in die Rolle des legendären Dramatikers Tennessee Williams.

Das Stück thematisiert ein fiktives Treffen zwischen Williams und dem damals noch jungen Nachwuchsschauspieler Marlon Brando im Jahr 1947, unmittelbar vor der geschichtsträchtigen Broadway-Uraufführung des Klassikers "Endstation Sehnsucht".

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Private Aufnahmen gewähren Einblicke hinter die Kulissen

Dem US-Magazin "People" stellte der Schauspieler 27 private Schnappschüsse zur Verfügung, die Einblicke hinter die Kulissen der mittlerweile erfolgreich beendeten Spielzeit gewähren. In einer Stellungnahme erklärte Galecki die Beweggründe für seine überraschende Rückkehr zur Schauspielerei.

Die Planeten hätten schlichtweg günstig gestanden, um nach einer langen Phase der Stille wieder aufzutreten. Nach sieben Jahren, in denen er das Leben lediglich still beobachtet habe, verspürte er erstmals wieder das Bedürfnis, seiner schauspielerischen Arbeit frische Impulse und neue Tiefe zu verleihen.

Neues Leben und Familienglück in Nashville

Seit dem großen Serienfinale von "The Big Bang Theory" im Jahr 2019 hatte sich Galecki fast vollständig aus der Film- und Fernsehbranche verabschiedet. Nach drei Jahrzehnten in Los Angeles kehrte er der kalifornischen Filmmetropole endgültig den Rücken und baute sich in Nashville ein neues privates Refugium auf. Gegenüber dem Magazin "Architectural Digest" gestand er bereits, dass er sich in der Hektik von Los Angeles nie wirklich heimisch gefühlt habe.

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Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

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Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick bei einer Charity-Veranstaltung in London zugunsten von Hunden und Katzen.

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In Tennessee genießt er nun das zurückgezogene Familienleben mit seiner Ehefrau Morgan Galecki und der gemeinsamen Tochter Oona Evelena, während er aus einer früheren Beziehung mit Alaina Meyer zudem einen Sohn hat.

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