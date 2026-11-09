Ex-Assistentin packt über Wintour aus: DANACH war sie süchtig

Ihre ehemalige Assistentin Jill Demling hat ein ungewöhnliches Ritual der Chefredakteurin Anna Wintour enthüllt. Die mittlerweile 77-jährige Ex-Vogue-Chefin bestand an jedem Nachmittag pünktlich um 16 Uhr auf eine ganz bestimmte süße Erfrischung.

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Die ehemalige Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue, Anna Wintour (77), hat eine Vorliebe für Süßes im Arbeitsalltag. Ihre ehemalige Assistentin Jill Demling berichtete im Podcast "Back Row" von Amy Odell über eine feste Routine aus ihrer gemeinsamen Zeit im New Yorker Büro.

Ungewöhnlicher Snack

Jeden Nachmittag um Punkt 16 Uhr musste ein Kaffee-Milchshake der Kette Burger Heaven besorgt werden, um Wintour durch die verbleibenden Arbeitsstunden zu bringen. Demling hatte ihre Stelle im Juni 1998 im Alter von 24 Jahren angetreten, nachdem die gebürtige Britin Wintour bereits seit etwa zehn Jahren an der Spitze des Modemagazins stand.

Das Star-Foto des Tages 1 / 15 Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten. © Instagram Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick bei einer Charity-Veranstaltung in London zugunsten von Hunden und Katzen. © Dave Benett/Getty Images for Battersea Dogs and Cats Home and Pets as Therapy

Wechsel zum Starbucks-Kaffee

Im Jahr 1999 endete die Gewohnheit durch den Umzug des Condé-Nast-Verlags von der 350 Madison Avenue an den 4 Times Square. Da sich nahe den neuen Büroräumen keine Filiale des bisherigen Anbieters befand, stieg das Team auf einen Frappuccino von Starbucks um. Demling zufolge äußerte die Modechefin zu Beginn Bedenken bezüglich des Kaloriengehalts der Alternative.

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Die überraschende Frage war nämlich, ob zu wenige Kalorien enthalten sein könnten. In späteren Dokumentationen wie "The First Monday in May" aus dem Jahr 2016 waren schließlich regelmäßig Becher der Kaffeekette an Wintours Seite zu sehen.

Einblicke in den Büroalltag

Ende 1999 übernahm Demling eine neue Position und wirkte an der Auswahl ihrer Nachfolgerin Lauren Weisberger mit. Weisberger verarbeitete ihre Erfahrungen als Juniorassistentin später im Bestseller-Roman "Der Teufel trägt Prada", der 2006 mit Meryl Streep verfilmt wurde.

Nie geschrien

Demling bestätigte im Podcast, dass Wintour im echten Büroalltag nie geschrien habe und anders als im Film dargestellt keine Mäntel oder Taschen umhergeworfen habe. Noch bis zu ihrem Ausscheiden bei der Vogue kümmerte sich das Team darum, dass Frühstück und Kaffee vor Wintours täglicher Ankunft um 8 Uhr morgens bereitstehen.