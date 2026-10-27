"Zu viel Photoshop?" Nicole Kidmans Vogue-Shooting spaltet das Netz

Nicole Kidman begeistert in der neuen Ausgabe der Vogue Australia in zahlreichen Chanel-Looks. Doch die 59-Jährige sieht auf den Bildern so jugendlich aus, dass im Netz bereits über Photoshop und KI spekuliert wird.

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Nicole Kidman zeigt sich für die australische Vogue in knappen Chanel-Looks und mit beneidenswert definierten Bauchmuskeln. Doch während Fans die 59-Jährige für ihr jugendliches Aussehen feiern, vermuten andere hinter den Bildern jede Menge Photoshop.

Chanel-Bikini, Low-Rise-Jeans und ein Skater-Girl-Look

Für das Cover-Shooting der November-Ausgabe 2026 der Vogue Australia posierte die Schauspielerin in einer Reihe auffälliger Chanel-Outfits. Besonders ein Look sorgt für Aufsehen: Kidman trägt ein schwarzes Chanel-Bikini-Top, tief sitzende, funkelnde Jeans und eine auffällige goldene Halskette.



Dazu kommen zerzauste, nass wirkende Haare und ein durchtrainierter Bauch. In einem weiteren Outfit kombiniert sie ein trägerloses schwarzes Kleid mit einer passenden Chanel-Mütze und erinnert damit an ein Skater-Girl. Die Bilder zeigen die 59-jährige Schauspielerin selbstbewusst, lässig und ausgesprochen jugendlich. Und genau das wird im Netz zum Diskussionsthema.

"Die KI-Rechenzentren arbeiten Überstunden“

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Auf Social Media sind die Reaktionen gespalten. Während zahlreiche Fans Kidman für ihre Figur und die extravaganten Looks bewundern, stellen andere die Echtheit der Bilder infrage. Einige vermuten, dass die Aufnahmen stark retuschiert wurden.



"Die KI-Rechenzentren machen bei dieser Retusche Überstunden", lautet ein Kommentar. Andere kritisieren die vermeintlichen Filter oder finden, dass die Fotos zu stark bearbeitet wirken. Auch die Outfits stoßen nicht bei allen auf Begeisterung: Manche User:innen finden, dass der Stil eher zu einer Teenagerin passe.



Ob und in welchem Ausmaß die Fotos digital bearbeitet wurden, lässt sich anhand dieser Kommentare nicht feststellen. Die Vermutungen sind kein Beweis für den Einsatz von Photoshop oder KI.

Frauen können es ohnehin nie richtig machen

Nicole Kidman bei den Emmy Awards am 14. September 2026 in Los Angeles. © Deadline via Getty Images

Wenn eine 59-jährige Schauspielerin auf einer internationalen Modestrecke auffallend jugendlich inszeniert wird, ist es legitim, genauer hinzusehen. Nicht, weil Nicole Kidman mit Ende 50 nicht mehr bauchfrei auftreten oder Jeans im Teenie-Look tragen dürfte. Sondern weil solche Bilder Teil einer visuellen Kultur sind, in der Jugendlichkeit bei Frauen häufig als Ideal gilt, auch lange über das vermeintlich "richtige" Alter dafür hinaus.



Die Verantwortung liegt dabei nicht allein bei den Stars. Magazine wie die "Vogue" erreichen ein Millionenpublikum und entscheiden mit, welche Körper, Gesichter und Altersbilder sichtbar werden. Wenn eine Frau mit 59 so inszeniert wird, als müsse sie möglichst wenig von ihrem tatsächlichen Alter zeigen, darf man fragen, welches Schönheitsideal damit transportiert wird.



Das bedeutet nicht, dass Nicole Kidman persönlich für unrealistische Standards verantwortlich gemacht werden sollte. Wir wissen nicht, welche Entscheidungen sie selbst getroffen hat, welche Vorgaben beim Shooting galten oder wie stark die Bilder bearbeitet wurden. Trotzdem ist es sinnvoll, über die Wirkung solcher Bilder zu diskutieren, gerade weil sie von einer der einflussreichsten Modepublikationen der Welt verbreitet werden.

Hollywood macht es Frauen schwer, in Würde zu altern

Nicole Kidman bei der "Practical Magic 2" Premiere in London, 2026. © Mike Marsland/WireImage

Gleichzeitig wäre es zu einfach, die Schauspielerin für ihr jugendliches Aussehen zu kritisieren, ohne den gesellschaftlichen Kontext zu berücksichtigen. Gerade in Hollywood ist Jugendlichkeit für Frauen eng mit beruflichen Chancen verbunden. Ältere Schauspielerinnen berichten seit Jahrzehnten davon, dass ihnen mit zunehmendem Alter weniger Rollen angeboten werden.



Auch Untersuchungen zur Repräsentation in Film und Fernsehen zeigen, dass Frauen in älteren Altersgruppen häufig unterrepräsentiert sind. Die genauen Zahlen unterscheiden sich je nach Studie und untersuchtem Bereich. Das strukturelle Problem bleibt aber: Wenn Frauen in der Unterhaltungsindustrie mit zunehmendem Alter an Sichtbarkeit verlieren, ist der Druck, möglichst lange jung auszusehen, keine rein individuelle Entscheidung.

Frauen können es ohnehin nie richtig machen

Nicole Kidman bei der Chanel Show auf der Paris Fashion Week am 5. Oktober 2026. © Corbis via Getty Images

Und genau hier liegt das Dilemma. Frauen sollen möglichst lange jung aussehen, aber bitte nicht so, als würden sie sich zu sehr darum bemühen. Sie sollen ihr Alter akzeptieren, gleichzeitig aber möglichst wenige sichtbare Zeichen davon zeigen.



Wir dürfen also beide Seiten gleichzeitig betrachten: Eine extreme Verjüngung in Modebildern darf kritisiert werden, insbesondere wenn sie unrealistische Vorstellungen davon vermittelt, wie Frauen mit Ende 50 aussehen sollten. Gleichzeitig muss anerkannt werden, dass der Wunsch nach Jugendlichkeit nicht im luftleeren Raum entsteht.



Die Lösung kann deshalb nicht sein, Frauen für ihr Aussehen zu verurteilen – egal, ob sie sich für Falten, Botox, graue Haare, ein jugendliches Styling oder einen ganz anderen Weg entscheiden. Vielmehr müssen wir auch jene Strukturen hinterfragen, die Frauen das Gefühl geben, ihr Aussehen ständig optimieren und ihr Alter möglichst unsichtbar machen zu müssen.