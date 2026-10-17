High Heels & Herz: Warum alle Jorge González lieben

Als Star-Gast sorgte Jorge González bei den MADONNA Beauty Days für Begeisterung – mit seinem Look, vor allem aber mit dem großen Talk über die Kunst und den Mut, ganz man selbst zu sein. Das Interview mit dem TV-Star.

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© Chris Singer

Wenn Lebensfreude einen Namen hätte, würde sie Jorge González heißen! Mit – no na – extravagantem Look, ultimativen High Heels, ansteckendem Lachen und jeder Menge kubanischem Temperament begeisterte der "Let‘s Dance"-Juror Tausende Fans bei den MADONNA Beauty Days. Beim großen Fotoshooting und Interview beweist der charismatische Entertainer ebenso Humor, aber vor allem auch Köpfchen und Tiefgang. Der Talk mit dem 59-Jährigen über wahre Schönheit und warum man nicht alles allzu ernst nehmen sollte.

“Wir machen einen großen Fehler, wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen.” Jorge González

Jorge, du siehst wieder fantastisch aus! Was bedeutet Schönheit für dich? Muss man immer perfekt gestylt sein? Jorge González: Nein! Für mich ist Schönheit die nackte Wahrheit. Weißt du, ich stehe morgens auf, schaue in den Spiegel und sage: "Oh, wie hübsch du bist!" Vielleicht glaube das nur ich, aber das ist egal! Das Wichtigste ist, dass du selbst daran glaubst. Ich sage immer, besonders den jungen Mädels: Du bist gut so, wie du bist! Wir machen einen großen Fehler, wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen. Jeder Mensch hat etwas Besonderes. Aber wenn du selbst nicht daran glaubst, wird es auch kein anderer glauben. Ich kann hier mit meinen tollen Klamotten und High Heels stehen – wenn ich mich selbst nicht schön finde, wird es niemand glauben. Also: Du bist gut so, wie du bist. Der Rest? Papperlapapp!

Musstest du dieses Selbstbewusstsein erst lernen? González: Natürlich! Ich komme aus Kuba. Damals waren schmale Lippen das Schönheitsideal. Und ich? Ich hatte schon als Kind diese große Unterlippe! Chicas, die ist echt, kein Silikon! Ich fand das schrecklich und habe immer versucht, meine Lippe kleiner zu machen. Aber meine Oma hat zu mir gesagt, als ich neun Jahre alt war: "Du bist gut so, wie du bist." Das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Ich dachte: Wow, diese Frau liebt mich, sie findet mich schön. Also muss ich das auch glauben! Und irgendwann bin ich mit meinen traumhaften Lippen noch selbstbewusster durchs Leben gegangen.

Jorges Styling-Geheimnis

Jorge beim großen MADONNA-Shooting in Wien. © Chris Singer

Gibt es trotzdem Tage, an denen du dich nicht schön fühlst? González: Nur wenn ich krank bin! Sonst nicht. Weißt du, das Leben ist wie das Wetter. Heute regnet es, morgen scheint wieder die Sonne. Manchmal reagiert die Haut, manchmal sieht man müde aus. Na und? Wir sind Menschen, keine Roboter! Dieses ständige Streben nach Perfektion macht uns doch unglücklich. Styling soll Spaß machen. Du sollst dich schminken, anziehen und schön machen, weil du es genießt. Nicht, weil du glaubst, du musst perfekt sein. Denn perfekt werden wir niemals sein!

“Mein Beauty-Geheimnis? Sexy sein, Baby!” Jorge über seinen bevorstehenden 60er

Deine Looks sind ikonisch. Wie lange brauchst du dafür? González: Ich habe ein tolles Team! Wir sind alle sehr verspielt und lieben es, verrückte Ideen umzusetzen. Normalerweise brauchen wir ungefähr zwei Stunden. Aber es kann auch schon mal sieben Stunden dauern! Einmal haben wir so eine riesen Frisur gemacht – da wurden Haare befestigt, genäht, alles Mögliche. Es war ein bisschen schmerzhaft. Aber alles für den Spaß!

Du bist nahezu 60 und siehst großartig aus. Was ist dein Beauty-Geheimnis? González: Sexy sein, Baby! Hallo! Mein größtes Geheimnis ist, dass ich viel lache. Auch in schwierigen Zeiten versuche ich, positiv zu bleiben. Als ich meine Mutter gepflegt habe oder mein Vater gestorben ist, war das natürlich sehr schwer. Aber ich habe immer versucht, meinen Optimismus nicht zu verlieren. Lieb zu anderen Menschen sein, kommunizieren, lachen – das kostet nichts! Ich genieße es, Menschen zu treffen. Wenn ich merke, dass sie sich freuen, mich zu sehen, gibt mir das unglaublich viel Energie. Das hält mich jung!

Düfte und coole Brillen zählen zu Jorges Leidenschaften – weshalb er diese auch selbst kreiert. Die "Prisma"-Düfte sind bei BIPA erhältlich. © Chris Singer

“Ich bin mit vielen Frauen aufgewachsen, mit Tanten und Cousinen, lauter Chicas!” Jorge über seine Kindheit

Gar keine speziellen Cremes oder Beauty-Behandlungen? González: Natürlich creme ich mich ein! Ich reise viel, und jedes Land hat ein anderes Klima. Die Haut reagiert auf das Wasser, die Luft, die Temperaturen. Da muss man sie pflegen und beruhigen. Ich creme meinen ganzen Körper und mein Gesicht ein. Aber bis jetzt bin ich noch ganz Natur, und das genieße ich!

Du bist auch erfolgreicher Unternehmer, hast eigene Düfte und auch Brillen kreiert. Woher kommt diese Leidenschaft? González: Von meiner Oma! Auf Kuba hatte damals nicht jeder ein Parfum – das war purer Luxus. Meine Oma besaß noch alte Düfte aus den 1950er-Jahren. Die hat sie nur sonntags benutzt. Dieser Duft war für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe ihn geliebt! Ich bin mit vielen Frauen aufgewachsen, mit Tanten und Cousinen, lauter Chicas! Düfte haben mich mein ganzes Leben begleitet. Später hatte ich die Möglichkeit, eigene Parfums zu entwickeln. Und das macht mir bis heute wahnsinnig viel Spaß. Natürlich ist auch der Flakon besonders – ein High Heel! Was sonst? (lacht)

Ist ein schöner Duft für dich auch Luxus? González: Ja, aber Luxus bedeutet für mich viel mehr. Alles, was wir uns kaufen können, ist Luxus. Ob etwas einen Euro oder tausend Euro kostet. Wir leben hier in Europa unglaublich gut. Vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. Ich habe noch Familie auf Kuba und weiß, wie schwierig die Situation dort ist. Deshalb nehme ich nichts als selbstverständlich. Alles, was ich habe, ist ein Geschenk. Und dafür bin ich dankbar.

"Wir sind Menschen - keine Roboter!"

Für MADONNA posierte Jorge in Wien u.a. in dieser Kreation von Berend Brus (@berendbrus). © Chris Singer

Hattest du bei deinem großen Erfolg jemals Angst, die Bodenhaftung zu verlieren? González: Nein, niemals! Ich bin vor und hinter der Kamera derselbe Mensch geblieben. Nur der Blick der anderen Menschen auf mich hat sich verändert. Wenn ich in Hamburg einkaufen gehe, fragen mich manche: "Jorge, was machst du denn hier? Wo sind deine Bodyguards?" Hallo? Ich gehe einkaufen! (lacht) Ich bin doch ein ganz normaler Mensch. Heute bist du oben, morgen kann alles anders sein. Deshalb ist es so wichtig, auf dem Boden zu bleiben. Das habe ich von meiner Familie gelernt.

Jorge González – hier in einem Design von Berend Brus (@berendbrus) – ist berühmt für seine grandiosen Looks. © Chris Singer

“Mein Vater hat immer gesagt: "Bleib auf dem Boden, Baby!"” Jorge über seinen Papa, der fast 100 Jahre alt wurde

Dein Vater ist fast 100 Jahre alt geworden. Was hat er dir mitgegeben? González: Mein Vater war unglaublich! Mit 98 ist er noch ganz allein von Kuba nach Deutschland geflogen. Und glaub mir, Chicas, der konnte bis vier Uhr morgens in der Disco bleiben! Ein charmanter Casanova! (lacht) Er hat immer gesagt: "Bleib auf dem Boden, Baby!" Obwohl ich mit meinen Schuhen schon 16 Zentimeter höher stehe! Er hat mir beigebracht: Genieße deinen Erfolg, solange du kannst. Aber bleib menschlich und halte nichts für selbstverständlich.