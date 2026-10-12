Ungewöhnlicher Ausflug: Prinzessin Kate fährt mit Charlotte U-Bahn

Fahrgäste der Londoner U-Bahn trauten am Wochenende ihren Augen kaum, als plötzlich ein royaler Star in ihr Abteil trat. Prinzessin Kate und ihre Tochter Prinzessin Charlotte mischten sich für einen Mädels-Tag heimlich unter das Volk.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer am vergangenen Wochenende in der Londoner U-Bahn saß und wie gewohnt geistesabwesend auf sein Smartphone starrte, hat womöglich die royalste Sensation des Jahres verpasst. Prinzessin Kate (44) und ihre Tochter, Prinzessin Charlotte (11), waren völlig unerwartet im öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Statt royalen Luxus zu genießen, setzte die künftige Königin ganz bodenständig auf die U-Bahn.

Surrealer Moment für die Fahrgäste

Wie britische Medien und Augenzeugen berichten, stieg das royale Mutter-Tochter-Gespann ganz entspannt in die "Elizabeth Line" (die passenderweise nach Charlottes Urgroßmutter, der Queen, benannt ist). Das Ziel war ein gemeinsamer Ausflug ins Zentrum von London. An der belebten Station Tottenham Court Road verließen die beiden schließlich den Zug, der perfekte Ausgangspunkt für einen Shopping-Trip auf der Oxford Street, einen Theaterbesuch im West End oder einen Abstecher ins British Museum.

Ein Fahrgast, der das Glück hatte, das Ganze live mitzuerleben, nannte die Begegnung gegenüber der britischen Sun „surreal“. Prinzessin Charlotte soll während der Fahrt fasziniert von dem Trubel im Zug gewesen sein und sich neugierig umgeschaut haben. Und Mama Kate? Die zeigte sich herrlich bodenständig: Sie blickte zwischendurch ganz normal auf ihr Smartphone, lachte entspannt mit ihrer Tochter und plauderte sogar kurz und freundlich mit den Fahrgästen, die den beiden gegenübersaßen.

Royals "Undercover"

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ganz ohne Bodyguards reisen hochrangige Royals natürlich nie. Doch die Security verhielt sich an diesem Tag sehr diskret, um den beiden ein möglichst ungestörtes und "normales" Erlebnis zu ermöglichen. Auf royalen Glamour musste dennoch niemand verzichten: Laut Beobachtern glänzte Prinzessin Kate bei dem Ausflug in einem eleganten burgunderroten Mantel mit passenden High Heels. Beim Aussteigen bewies sie dann einmal mehr ihre fürsorgliche Seite und nahm Charlotte schützend an die Hand.

Auf den Spuren von Prinzessin Diana

Trotz ihrer Rolle im britischen Königshaus legt Kate großen Wert darauf, dass ihre Kinder – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – ein Stück Normalität abseits der strengen Palastmauern erleben. Damit folgt sie dem Vorbild ihrer verstorbenen Schwiegermutter, Prinzessin Diana. Auch Diana bestand damals darauf, dass William und Harry hin und wieder mit dem Bus, der U-Bahn oder dem Taxi fahren, um das "echte" Leben der Briten kennenzulernen.

Im Netz feiern Royal-Fans den entspannten Auftritt des Duos und ein heimlich gefilmtes Video des U-Bahn-Ausflugs geht derzeit auf Social Media viral.