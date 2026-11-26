2027 wird ein echtes Highlight-Jahr für Film- und Serienfans! Von lang ersehnten Fortsetzungen über das Comeback von Brendan Fraser in "The Mummy" bis hin zu neuen BookTok-Verfilmungen: Wir zeigen dir, auf welche Filme und Serien du dich jetzt schon freuen kannst.

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Das Jahr 2027 verspricht jede Menge Unterhaltung: Neue Staffeln beliebter Serien, große Fantasy-Abenteuer und lang ersehnte Kinofortsetzungen stehen auf dem Programm. Ob wir endlich wieder nach Bridgerton zurückkehren, mit Shrek ins nächste Abenteuer starten oder erfahren, wie die Geschichte von Belly und Conrad weitergeht, auf diese sieben Highlights freuen wir uns besonders.

Diese Serien kommen 2027 zurück

1. Off Campus Staffel 2

© Liane Hentscher/Prime

Nach dem Auftakt geht die Serienadaption der beliebten Buchreihe von Elle Kennedy in die nächste Runde. In Staffel zwei stehen Allie Hayes und Dean Di Laurentis im Mittelpunkt. Gespielt werden die beiden von Mika Abdalla und Stephen Kalyn. Die Mischung aus College-Leben, Eishockey, Freundschaft und Liebeschaos dürfte auch diesmal für reichlich Herzklopfen sorgen. Der Start ist für den 28. April 2027 bei Prime Video geplant.

2. Bridgerton Staffel 5

© LIAM DANIEL/NETFLIX

Die Liebesgeschichten der Familie Bridgerton gehen weiter. In der fünften Staffel stehen Francesca Stirling und Michaela Stirling im Mittelpunkt. Hannah Dodd und Masali Baduza übernehmen erneut die Hauptrollen. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest, die neue Staffel wird derzeit für 2027 erwartet.

3. Heated Rivalry Staffel 2

© HBOMax

Nach dem Erfolg der ersten Staffel dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Shane Hollander und Ilya Rozanov freuen. Die beiden Rivalen, gespielt von Hudson Williams und Connor Storrie, stehen erneut im Zentrum der Geschichte. Die zweite Staffel ist für das Frühjahr 2027 angekündigt.

4. The White Lotus Staffel 4

© HBO Max

Auch die bissige Gesellschaftssatire von Mike White geht weiter. Für die vierte Staffel zieht es die Gäste diesmal an die französische Riviera. Zwischen Luxusurlaub, Beziehungsdramen und gesellschaftlichen Abgründen dürfte wieder einiges eskalieren. Die neue Staffel wird für 2027 erwartet.

5. 3 Body Problem Staffel 2

© Courtesy of Netflix

Die Science-Fiction-Serie von Netflix kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Die Geschichte rund um eine mysteriöse Bedrohung aus dem Weltall wird fortgesetzt und soll die komplexe Vorlage weiter aufgreifen. Ein konkreter Starttermin für 2027 ist noch nicht bekannt.

6. Silo Staffel 4

© AppleTV

Die dystopische Science-Fiction-Serie geht weiter – und steuert auf ihr großes Finale zu. In der vierten Staffel soll die Geschichte rund um die Menschen, die in einem unterirdischen Bunker leben, zu Ende erzählt werden. Die finale Staffel wird für 2027 erwartet.

7. The Witcher Staffel 5

© Netflix

Auch für Geralt von Riva steht das letzte Kapitel bevor. Mit der fünften Staffel endet die Netflix-Serie rund um den Hexer, Monster und politische Machtkämpfe. Die finale Staffel wird derzeit für 2027 erwartet.

Diese Kinofilme erwarten uns 2027

1. The Summer I Turned Pretty - Der Film

© Eddy Chen/Prime

Die Geschichte rund um Belly, Conrad und Jeremiah bekommt einen Abschluss auf der großen Leinwand. Nach drei Staffeln der erfolgreichen Amazon-Serie soll ein Film die Geschichte weiterführen. Jenny Han, die Autorin der Buchvorlage, ist ebenfalls wieder beteiligt. Ein genauer Kinostart steht noch aus.

2. Shrek 5

© 2026 DreamWorks Animation.

Der grüne Oger kehrt zurück! Mit "Shrek 5" bekommt die beliebte Animationsreihe nach vielen Jahren eine Fortsetzung. Mike Myers, Eddie Murphy und Cameron Diaz sind wieder als Shrek, Esel und Fiona zu hören. Neu dabei ist Zendaya, die Shreks Tochter Felicia spricht. Der Kinostart ist für den 30. Juni 2027 geplant.

3. Das Wunder von Narnia

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Mit "Das Wunder von Narnia" widmet sich Regisseurin Greta Gerwig der Vorgeschichte der bekannten Fantasy-Reihe. Der Film basiert auf C. S. Lewis' Buch "The Magician's Nephew" und erzählt, wie die magische Welt Narnia überhaupt entstanden ist. Der Kinostart wird für 2027 erwartet.

4. Avengers: Secret Wars

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Das Marvel-Universum steuert auf ein weiteres großes Kinoereignis zu. Mit "Avengers: Secret Wars" soll die Geschichte rund um die Superheldinnen und Superhelden weitergeführt werden. Der Film ist Teil der sogenannten Multiverse Saga und soll am 17. Dezember 2027 in den US-Kinos starten.

5. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

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Auch nach der ursprünglichen Trilogie ist die Welt von Mittelerde noch lange nicht auserzählt. In "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" übernimmt Andy Serkis nicht nur die Regie, sondern kehrt auch in seine ikonische Rolle als Gollum zurück. Die Geschichte spielt zeitlich vor den Ereignissen von "Der Herr der Ringe". Der US-Kinostart ist für den 17. Dezember 2027 geplant.

6. Die Mumie mit Brendan Fraser & Rachel Weisz

© Corbis via Getty Images

Ein echtes Nostalgie-Comeback erwartet uns mit "The Mummy". Brendan Fraser und Rachel Weisz kehren in ihre Kultrollen zurück und stehen damit erstmals seit vielen Jahren wieder gemeinsam für ein neues Abenteuer vor der Kamera. Die Fortsetzung knüpft an die beliebte Filmreihe an, die Ende der 1990er-Jahre ihren großen Durchbruch feierte. Der Kinostart ist derzeit für Oktober 2027 geplant.

7. Just Picture It

Diese Netflix-Romcom dürfte vor allem Fans von Young-Adult-Geschichten interessieren. In "Just Picture It" entdecken zwei College-Studierende auf ihren Handys Fotos, die sie gemeinsam in zehn Jahren zeigen, inklusive Hochzeit und Kindern. Das Problem: Die beiden kennen einander eigentlich noch gar nicht. Millie Bobby Brown und Gabriel LaBelle übernehmen die Hauptrollen. Der Film ist für 2027 angekündigt.

8. Fake Skating

Auch BookTok-Fans dürfen sich auf Nachschub freuen: "Fake Skating" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lynn Painter. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die nach Jahren wieder auf ihren ehemaligen besten Freund trifft. Dieser ist inzwischen Eishockeyspieler und aus einer Vereinbarung, die zunächst nur als Fake-Dating gedacht ist, entwickelt sich bald mehr. Der Kinostart ist für den 16. Juli 2027 geplant.