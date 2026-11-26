Mehr Kontrollen
Linz AG reagiert auf Vorfall im Umspannwerk Kleinmünchen
Wie berichtet, kam es am Montag 23. November in den frühen Morgenstunden zu einer Stromstörung im Umspannwerk Kleinmünchen. Die Exekutive ermittelt seitdem gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf schwere Sachbeschädigung.
"Die vorhandenen Sicherheitsstandards bei Einrichtungen der LINZ NETZ GmbH sind hoch. Unter anderem sind seit drei Jahren regelmäßig Drohnen für Überprüfungen der Anlagen im Einsatz. Aus gegebenem Anlass werden die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen nun nochmals erweitert", heißt es aus der Linz AG.
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5-Punkte-Programm
Dieses Fünf-Punkte-Sofortprogramm wurde beschlossen:
1. Die nochmalige Überprüfung aller Sicherheitsmaßnahmen insbesondere bei Umspannwerken mit Freibereichen. Gegebenenfalls werden vorhandene Zäune verstärkt. Der Zaun beim Umspannwerk Kleinmünchen wird jedenfalls verstärkt.
2. Die vorhandene Videoüberwachung der Anlagen wird weiter intensiviert.
3. Der Einsatz von Lichtsystemen wird geprüft. Erweist sich der Einsatz als sinnvoll, werden entsprechende Systeme installiert.
4. Zusätzliche nächtliche Kontrollen (durch eigenes Personal oder durch beauftragte Fremdfirmen) in Abstimmung mit der Polizei.
5. Die Weiterentwicklung von vorhandenen Objektschutzplänen mit Fokus auf hybride Gefährdungspotenziale.
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