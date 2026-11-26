Im Vorjahr stand noch das Aus der Hausruckbahn und Almtalbahn im Raum, künftig soll nun sogar ausgebaut werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 wird das öffentliche Verkehrsangebot in Oberösterreich gezielt ausgebaut. Es werden u.a. sämtliche Züge der S4 zwischen Linz und Kirchdorf/Krems bis Micheldorf verlängert und im Halbstundentakt fahren. Wichtige Direktverbindungen zwischen Linz und dem Salzkammergut sowie zwischen Linz und St. Nikola an der Donau werden wiederhergestellt. Insgesamt wurden damit rund 320.000 zusätzliche Bahnkilometer im neuen Jahr beauftragt. Die Region Kirchdorf-Pyhrn startet ein neues Regionalbuskonzept mit zusätzlichen Angeboten, modernen Fahrzeugen und besser abgestimmten Verbindungen.

Besonders erfreut zeigt sich Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) vom Ausbau der Hausruckbahn und Almtalbahn: „Noch im Vorjahr stand eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Haus- ruckbahn und Almtalbahn im Raum. In intensiven Verhandlungen mit dem Bund und den ÖBB haben wir als Land Oberösterreich nun die Grundlage für die langfristige Absicherung und den weiteren Ausbau beider Bahnverbindungen geschaffen.

Klaus Wimmer, Geschäftsführer OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft: „Zwischen Attnang-Puchheim und Gmunden verdichten neue Verstärkerfahrten von Montag bis Freitag die Morgenspitze auf zwei Verbindungen pro Stunde und Richtung. Auf der Hausruckbahn schließen neue Früh-, Tages- und Abendverbindungen bestehende Angebotslücken. Zusätz lich wird an Wochenenden zwischen Attnang-Puchheim, Ried im Innkreis und Schärding ein ganztägiger Zwei-Stunden-Takt angeboten."