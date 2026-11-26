Der bekannte Fleischhauer Anton Riepl verrät an welchem Weihnachtsmarktstand der Konkurrenz er gerne seine Würstel isst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der erste Adventsonntag steht in Oberösterreich ganz im Zeichen einer beliebten kulinarischen Tradition: dem Bratwürstelsonntag. Der Brauch am 29. November verspricht nicht nur Genuss, sondern schärft auch das Bewusstsein für regionale Herkunft und handwerkliche Qualität.

"Der Bratwürstelsonntag ist für uns Fleischer ein ganz besonderer Tag. Er steht für echtes oberösterreichisches Handwerk, für regionale Zutaten und für den Geschmack, den es nur bei frisch hergestellten Bratwürsteln aus der Fleischerei gibt", sagt Rudolf Wegschaider.

Zwei Tipps für all jene, die auswärts essen möchten: Am Weihnachtsmarkt im Volksgarten beim Würstl-Treff Gschwandtner gibt es empfehlenswerte Bratwürstel vom Holzkohle-Grill. Vier Würstel mit Kraut und Semmel kosten 8,70 Euro.



Anton Riepl von der gleichnamigen Fleischmanufaktur aus Gallneukirchen empfiehlt die Bratwürstel vom Köttsdorfer am Christkindlmarkt am Hauptplatz.