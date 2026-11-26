Temporär war das KZ Gusen mit insgesamt zumindest 72.000 Inhaftierten größer als das Stammlager Mauthausen. Ausgewählte Häftlinge konnten hier ein Bordell besuchen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor einem Jahr hatte die Verkaufsabsicht des Besitzers der denkmalgeschützten Doppelhaushälfte, wo sich das einstige Häftlingsbordell des KZ Gusen befand, international für Aufsehen gesorgt, da er das Objekt auf einer Internetplattform mit "für Personen geeignet, die ein Gebäude mit Geschichte suchen" beschrieben hatte.

Die Republik Österreich kauft nun das Gebäude im Bezirk Perg, bestätigte die KZ-Gedenkstätte Mauthausen einen Bericht in den "Oberösterreichischen Nachrichten" am Donnerstag.

"Die hier ausgeübte sexuelle Gewalt gegen Frauen ist ein bis heute wenig bekanntes Kapitel der Geschichte der Konzentrationslager", sagt Barbara Glück, die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Als Leistungsanreiz für männliche Häftlinge

Sobald der Kaufvertrag gültig sei, werde das Gebäude laut Medienbericht bauarchäologisch untersucht und dokumentiert. Ein Konzept für die künftige Nutzung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, bestätigte die Gedenkstätte.

1942 war das Häftlingsbordell in Gusen eingerichtet worden. Jeweils etwa zehn Häftlinge des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück wurden als Zwangsprostituierte sexuell ausgebeutet. Wie hoch die Opferzahl insgesamt ist, ist nicht bekannt. Mithilfe einer "Gewährung von Vergünstigungen" wollte die SS einen Leistungsanreiz für männliche Häftlinge schaffen. Der Bordellbesuch war nur manchen Häftlingen gestattet; dafür musste ein formelles Gesuch gestellt und eine Gebühr entrichtet werden. Letztere konnte nur von jenen Häftlingen aufgebracht werden, die von der SS für ihre Häftlingsfunktionen oder Arbeit in der Rüstungsindustrie Prämienscheine erhielten, ist auf der Homepage www.gusen-memorial.org nachzulesen.