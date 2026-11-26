Nach Opern-Aufführung auf der Bühne ausgezeichnet.

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Die umjubelte Vorstellung von Ariadne auf Naxos am gestrigen Mittwoch, 25. November 2026, fand einen besonderen Ausklang: Franz Welser-Möst wurde nach seinem 231. Dirigat im Haus am Ring auf offener Bühne vor Publikum und im Beisein der Mitwirkenden des Abends zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt. Der österreichische Dirigent ist dem Haus am Ring seit knapp 40 Jahren verbunden und leitet aktuell die Vorstellungsserie von Ariadne auf Naxos, die am vergangenen Sonntag in einer Inszenierung von Barrie Kosky Premiere feierte.

Franz Welser-Möst © Wiener Staatsoper Marcel Urlaub

Die Ehrung wurde von Theresia Niedermüller, Sektionschefin für Kunst und Kultur im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport sowie Staatsoperndirektor Bogdan Roščić durchgeführt, neben der Urkunde erhielt Franz Welser-Möst den Ehrenring der Wiener Staatsoper aus dem Hause Juwelier Wagner.

Große Freude beim Maestro

"Die Ehrenmitgliedschaft der Wiener Staatsoper erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit. Das Haus am Ring ist für mich künstlerische Heimat und begleitet mich von früh an, angefangen von den vielen Vorstellungen, die ich während meiner Studienzeit vom Stehplatz aus erlebt habe, bis hin zu meinem Wirken als Dirigent im Orchestergraben. Was dieses Haus und seine Geschichte so einzigartig macht, ist das Bekenntnis der Mitwirkenden zu höchstem künstlerischem Anspruch und die große Leidenschaft des Publikums für die Oper. So entsteht im Zusammenwirken aller auf und hinter der Bühne, im Orchestergraben und im Zuschauerraum Abend für Abend eine unvergleichliche Atmosphäre, die es nur in Wien gibt", freut sich der Star-Dirigent.

Franz Welser-Möst © Wiener Staatsoper Marcel Urlaub

Franz Welser-Möst setzt an der Wiener Staatsoper seit seinem Debüt 1987 künstlerische Maßstäbe und ist als ehemaliger Generalmusikdirektor dem Haus eng verbunden. Er leitete hier eine Vielzahl an Werken, darunter mehrere Premieren. Der international gefragte Dirigent ist Musikdirektor des Cleveland Orchestra und arbeitet regelmäßig u.a. mit den Wiener Philharmonikern zusammen. Zum Jahreswechsel 2026/27 wird Welser-Möst im Haus am Ring auch "Die Fledermaus" dirigieren.