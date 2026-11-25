Wann geht's los? Welche Teile behandelt die erste Staffel und wer ist dabei? Wir haben alle wichtigen Facts für dich.

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Fans von "Harry Potter" warten schon ungeduldig auf Weihnachten. Nicht nur wegen der Geschenke. Am 25. Dezember steht ein großes Ereignis an: Die neue HBO-Serie über den kleinen Zauberschüler und seine Freunde läuft endlich auf der Streamingplattform HBO Max.

Serien-Highlight mit neuen Gesichtern

Monatelang wurde auf die Namen der neuen Gesichter von Harry, Ron und Hermine gewartet. Inzwischen wissen wir längst: Als Harry stand der junge schottische Schauspieler Dominic McLaughlin vor der Kamera. Sein bester Freund Ron Weasley wird von Alastair Stout verkörpert und als Hermine Granger ist das britische Nachwuchstalent Arabella Stanton dabei. Weitere Schlüsselrollen werden von John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) und Nick Frost (Rubeus Hagrid) gespielt.

Alles über die erste Staffel

Alastair Stout spielt in "Harry Potter" seine beste Freundin Hermine Granger. © HBO Max

Staffel eins besteht aus acht Episoden und folgt den Ereignissen des ersten Buchs "Harry Potter und der Stein der Weisen". Durch das Serienformat haben die Macher mehr Zeit, um die Ereignisse zu erzählen, und es werden auch Szenen aus dem Buch realisiert, die in den Filmen nicht gezeigt werden konnten. Die neue Serie soll sich noch stärker als die Kinoreihe an der Buchvorlage orientieren und Figuren und Nebenhandlungen mehr Raum geben, die damals zu kurz gekommen sind. Fans können also noch tiefer ins "Harry Potter"-Universum eintauchen. Auch bei der Kulisse soll noch mal eins draufgesetzt werden und die Welt von Hogwarts soll mit viel mehr Details auf den Bildschirm gebracht werden.

Wie geht's weiter?

HBO plant, jedem Buch eine eigene Staffel zu widmen. "Harry Potter" soll also einige Jahre laufen. Die zweite Staffel wird bereits vorbereitet und wartet mit einem Star auf, der viele Herzen höher schlagen lässt: "Game of Thrones"-Darsteller Kit Harington wurde für den Part des Lehrers Gilderoy Lockhart verpflichtet. Außerdem stoßen Lenny Rush (Dobby), Rafe Spall (Arthur Weasley), Billy Barratt (Tom Riddle) und Bonnie Hill (Ginny Weasley) zum Cast. Die jüngsten Neuzugänge sind Molly Hewitt-Richards als Maulende Myrte und Jasper Ambrose als Colin Creevey.

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Wo wurde gedreht?

Weite Strecken der Serie sind in den Warner Bros. Studios in Leavesden (England) entstanden, wo auch die Kinofilme gedreht wurden. Die Zauberschule Hogwarts erhielt ein Upgrade mit aufwendig dekorierten Räumen und Gewächshäusern. Auch die Schuluniformen wurden überarbeitet. Die Farben der vier Häuser (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin) in Hogwarts durften bleiben, die Wappen sehen anders aus.