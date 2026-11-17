Auch für Daniel Radcliffe gibt es einen ganz persönlichen Favoriten unter den "Harry Potter"-Filmen. Doch ausgerechnet nicht das große Finale oder einer der ersten Teile steht bei ihm ganz oben. In einem Interview mit "Wired" verriet der Schauspieler, welcher Film ihm besonders viel bedeutet

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seine Wahl fiel auf "Harry Potter und der Orden des Phönix", den fünften Film der erfolgreichen Reihe. Der Grund dafür ist vor allem eine besondere Zusammenarbeit am Set: Radcliffe hatte während der Dreharbeiten viele gemeinsame Szenen mit Gary Oldman, der Harrys Patenonkel Sirius Black spielte.

"Der fünfte Teil, den die meisten nicht als ihren Lieblingsfilm bezeichnen. Aber ich musste viel mit Gary Oldman arbeiten. Und zu dem Zeitpunkt war ich ein bisschen älter, sodass ich die Zusammenarbeit mehr zu schätzen wusste", erklärte Radcliffe.

Mit zunehmendem Alter habe er offenbar auch bewusster wahrgenommen, mit welchen Schauspielern er vor der Kamera stand. Die gemeinsame Arbeit mit Oldman machte den fünften Teil für ihn zu etwas Besonderem.

Zum Anschauen wählt er einen anderen Film

Wenn Radcliffe allerdings selbst einen "Harry Potter"-Film einschalten möchte, sieht seine Wahl anders aus. Dann greift er am liebsten zum großen Finale: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2", das 2011 in die Kinos kam.

Damit unterscheidet der Schauspieler zwischen dem Film, zu dem er die persönlichste Verbindung hat, und jenem, den er als Zuschauer am liebsten genießt. Im letzten Teil standen noch einmal zahlreiche bekannte Gesichter der Reihe vor der Kamera, darunter Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes und Helena Bonham Carter.

Gary Oldman bereut seine Rolle teilweise

Oldman blickt selbst nicht ausschließlich positiv auf seine Darstellung zurück. © FilmMagic

Gary Oldman war insgesamt in vier Filmen als Sirius Black zu sehen. Erstmals trat Harrys Patenonkel in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" auf. Es folgten "Harry Potter und der Feuerkelch", "Harry Potter und der Orden des Phönix" sowie "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2".

Für Harry war Sirius weit mehr als nur ein Verbündeter im Kampf gegen Voldemort. Als Patenonkel wurde er zu einer wichtigen Bezugsperson und stellte eine Verbindung zu seinen verstorbenen Eltern dar.

Interessanterweise blickt Oldman selbst nicht ausschließlich positiv auf seine Darstellung zurück. Im Podcast "Happy Sad Confused" bezeichnete er seine Leistung in den Filmen als "mittelmäßig" und verriet, dass er mit seiner Interpretation der Rolle hadert.