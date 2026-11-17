Die Jugendliche wurde auf dem Gehweg von einem Auto erfasst.

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Ein dramatischer Polizeieinsatz in Bayern endete mit einer schrecklichen Tragödie: Bei einer Verfolgungsjagd nahe Aschaffenburg ist am Montagabend ein 13-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren waren mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet und rasten dabei durch den Ort Sailauf. Auf ihrer Flucht erfassten sie die Jugendliche auf einem Gehweg. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Auslöser des Einsatzes war ein Mitsubishi, an dem gestohlene Kennzeichen montiert waren. Gegen 18.45 Uhr wollte eine Polizeistreife den Wagen kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und beschleunigte. Selbst an einer Bushaltestelle, an der er zunächst den Eindruck erweckte, anzuhalten, setzte er seine Flucht plötzlich fort.

Weitere Verletzte

Bei einem riskanten Überholmanöver über den Gehweg stieß der Wagen mit zwei anderen Fahrzeugen zusammen. In einem Audi wurden eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind leicht verletzt. Die 13-Jährige wurde durch den Aufprall hinter eine Hecke geschleudert. Feuerwehrleute entdeckten sie dort bei den Unfallarbeiten. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte ein Notarzt nur noch ihren Tod feststellen.

Die beiden Insassen des Mitsubishi wurden verletzt und vorläufig festgenommen. Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft prüft mögliche Vorwürfe wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eines Tötungsdelikts.