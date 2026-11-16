Hohe Energiepreise lähmen deutsche Industrie

Hauptgrund für die triste Situation sind die hohen Kosten, die vor allem energieintensive Betriebe zu Produktionskürzungen zwangen.

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Laut Statistischem Bundesamt sank der Energieverbrauch gegenüber 2024 um 2,9 Prozent auf 3.248 Petajoule.

Damit setzt sich ein längerfristiger Trend fort. Bereits nach Beginn des Ukraine-Kriegs und dem damit verbundenen Energiepreisschock war der Verbrauch massiv zurückgegangen: 2022 um 9,1 und 2023 um 7,8 Prozent. 2024 gab es zwischenzeitlich ein Plus von 1,9 Prozent, ehe der Verbrauch im Vorjahr wieder deutlich sank. Zum Vergleich: In Österreich lag der Energieverbrauch der Industrie 2025 bei rund 289 Petajoule.

Erdgas bleibt wichtigster Energieträger

Mit einem Anteil von 29,2 Prozent blieb Erdgas die wichtigste Energiequelle der deutschen Industrie. Dahinter folgten Strom mit 21,2 Prozent und Mineralölprodukte mit 17,2 Prozent. Während der Stromverbrauch um 2,4 Prozent zurückging, stieg jener von Mineralölprodukten um 1,6 Prozent. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei Kohle aus: Ihr Verbrauch sank um 12,4 Prozent.

Auch erneuerbare Energieträger legten zu. Erneuerbare Brennstoffe und Umweltwärme erreichten mit 5,3 Prozent einen neuen Höchststand, blieben insgesamt aber auf niedrigem Niveau. Die Nutzung von Wärmepumpen stieg um 21,8 Prozent, jene von Biomethan um 12,4 Prozent.

Chemie ist größter Energiefresser

Besonders viel Energie benötigen weiterhin die energieintensiven Branchen. Sie waren 2025 für 82 Prozent des gesamten industriellen Verbrauchs verantwortlich. Größter Verbraucher blieb die Chemieindustrie mit einem Anteil von 28,6 Prozent. Ihr Energieverbrauch ging nur leicht um 0,3 Prozent zurück.

Deutlich stärker traf es die Metallindustrie: Bei der Metallerzeugung und -bearbeitung sank der Verbrauch um 6,1 Prozent. Die Zahlen zeigen, wie stark die hohen Energiekosten weiterhin auf die deutsche Wirtschaft drücken.