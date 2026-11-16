Merz fliegt nicht mehr

Ein silberner Privatjet, im Cockpit sitzt Friedrich Merz. Doch der Kanzler steuerte die Maschine gar nicht selbst.

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Auf dem Flugplatz Neumünster in Schleswig-Holstein sorgte ein silberner, 1200 PS starker Privatjet für Aufsehen. Im Cockpit saß Bundeskanzler Friedrich Merz (71, CDU), der zum Landesparteitag angereist war. Während ein örtlicher TV-Sender berichtete, der CDU-Chef habe das Flugzeug selbst von Berlin gesteuert, kam durch Informationen der "BILD" heraus: Merz war lediglich Fluggast und fliegt derzeit gar nicht mehr selbst.

Keine eigene Maschine mehr

Seit 2009 besitzt Merz zwar eine Fluglizenz als Hobbypilot und war früher Eigentümer einer zweimotorigen Propellermaschine vom Typ Diamond DA62 – mit der er 2022 auch zur Hochzeit des damaligen Finanzministers Christian Lindner (47, FDP) nach Sylt geflogen war. Inzwischen hat er dieses Flugzeug allerdings verkauft und besitzt aktuell keine eigene Maschine mehr.

Am vergangenen Wochenende nutzte der Kanzler stattdessen eine Charter-Maschine. Um 9.58 Uhr hob er von Berlin (Flugplatz Trebbin) ab und landete 50 Minuten später um 10.48 Uhr in Neumünster, wo die Landes-CDU Daniel Günther (53) zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am Sonntag, 18. April 2027, kürte. Gegenüber dem Dienstwagen sparte Merz so rund drei Stunden, im Vergleich zum Zug zwei Stunden. Nach einer Jubelrede auf Günther ging es bereits um 12.29 Uhr weiter Richtung Meschede im Sauerland, wo er 48 Minuten später um 13.17 Uhr landete. Dort fiel die Zeitersparnis noch deutlicher aus: Mit dem Dienstwagen hätte die Strecke fast 4,5 Stunden gedauert, mit dem Zug über fünf Stunden.

Darum bleibt der Kanzler Passagier

Dass Merz trotz seines Platzes im Cockpit nicht als verantwortlicher Kapitän flog – diesen Job übernahm der Pilot der Chartergesellschaft –, hat praktische Gründe. Für den Erhalt der aktiven Berechtigung wären jährlich zwölf Flugstunden oder zwölf Starts und Landungen sowie ein mindestens 60-minütiger Übungsflug mit einem Fluglehrer nötig. Neben seinem umfangreichen Job als Kanzler fehlt ihm offenbar die Zeit für dieses Hobby.

Seine Grundlizenz verfällt dadurch jedoch nicht, da sie unbefristet gültig ist. Nach seiner Kanzlerschaft könnte Merz den Schein mit einem Checkflug bei einem amtlichen Prüfer wieder reaktivieren. Aktuell bleibt er im Flugzeug aber reiner Passagier – genau wie auf der Straße. Dort wird er in gepanzerten Limousinen chauffiert.