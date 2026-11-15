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Streit um Süßigkeit

"Grenzüberschreitung" - AfD-Schoko-Nikolaus sorgt für Kritik

Online Redaktion
von
Schokoladen-Nikolaus mit AfD-Logo, daneben Angaben zu Gewicht und Größe.
© AfD
Im AfD-Fanshop sorgt ein Schokoladen-Nikolaus für heftige Diskussionen. Kirche und ein Jurist üben scharfe Kritik an der süßen Figur mit Bischofstracht und Parteilogo.
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Kurz vor dem Nikolaustag am 6. Dezember erregt eine Schoko-Figur aus dem Fanshop der AfD großes Aufsehen. Für 1,35 Euro verkauft die Partei einen bärtigen Schokoladen-Nikolaus mit der traditionellen Bischofs-Kopfbedeckung "Mitra", einem Krummstab sowie einem Buch mit AfD-Logo, der dem heiligen Nikolaus von Myra aus dem vierten Jahrhundert nachempfunden ist.

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Scharfe Kritik vom Ruhrbischof

Der Ruhrbischof und Militärbischof Franz-Josef Overbeck (62) bezeichnet diese Darstellung gegenüber "Bild" als "Grenzüberschreitung" und kritisiert, die AfD vereinnahme christliche Symbole für Parteiwerbung. Während Fußballvereine oder andere Parteien bei Schoko-Nikoläusen laut Overbeck auf religiöse Symbole beziehungsweise Parteilogos verzichten, fordert er einen Konsens, religiöse Symbole niemals für parteipolitische Zwecke zu nutzen.

Werbung mit drei blauen Schoko-Nikoläusen der AfD mit Deutschlandherz.
AfD-Nikolaus im Partei-Fanshop © +wir-lieben-deutschland.de

Rechtfertigung und rechtliche Bedenken

Ein Sprecher des AfD-Bundesvorstands weist die Vorwürfe gegenüber "Bild" zurück und betont, der Nikolaus passe besonders gut zur Partei, da man sich klar zu christlichen Werten bekenne. Der Berliner Fachanwalt Jan Froehlich nennt laut "Bild"-Zeitung" eine "solche Nutzung eines Heiligen und der Bibel als christliches Symbol" für juristisch anfechtbar.

Der Verdacht der Sittenwidrigkeit könnte sich daraus ergeben, dass eine als heilig verehrte Person mit Botschaften verknüpft werde, die politisch extremistisch gesehen werden können, erklärt Froehlich laut "Bild".

Der Experte verweist dabei auf ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs vom 1. Oktober 2008 sowie auf die Distanzierung der Deutschen Bischofskonferenz von der AfD im Februar 2024.

Hintergrund zum beliebten Brauch

Der Brauch am 6. Dezember geht auf die Überlieferung zurück, wonach der heilige Nikolaus Armen und Bedürftigen half und Teile seines Vermögens verschenkte. Daraus entstand die bekannte Tradition, Kindern an diesem Tag Süßigkeiten zu bringen.

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