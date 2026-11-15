Innenminister musste vor Randalierer flüchten

Vor möglichen neuen Protesten sorgen schockierende Details zu den Halloween-Krawallen in Frankfurt am Main für Aufsehen. Hessens Innenminister Roman Poseck (56, CDU) musste vor Randalierern fliehen.

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Am Freitag droht Deutschland die nächste große Protest-Wutwelle der GenZ, wobei Sicherheitskreise erneut mit Krawallen sowie blockierten Unis und Schulen rechnen. Gleichzeitig sind die Ausschreitungen vom 31. Oktober noch längst nicht verarbeitet. In der Halloween-Nacht war es in der europäischen Finanzmetropole zu massiven Plünderungen gekommen, während Roman Poseck als oberster Dienstherr der Polizei in der Stadt unterwegs war, um die Proteste zu beobachten. Im Innenausschuss des hessischen Landtags schilderte er nun die dramatischen Szenen: "Ich musste selbst wegrennen, um mich in Sicherheit zu bringen."

Gewalt-Mob lief auf Minister zu

Was am Nachmittag des 31. Oktober als friedliche Demonstrationen mit Ursprung in französischen Schülerprotesten begonnen hatte, eskalierte in den Abendstunden zu erschütternden Krawallen. Gegen 20 Uhr hielt sich Poseck auf der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil auf Höhe des C&A auf, als sich die Lage plötzlich zuspitzte. Wie die deutsche Bild berichtet, lief der Gewalt-Mob über die Zeil direkt auf den Standort des Ministers zu. Alle Anwesenden begannen wegzurennen – gemeinsam mit seinen Personenschützern konnte sich der 56-Jährige schließlich in das nächste Polizeirevier retten.

Hunderte Verletzte und geplünderte Geschäfte

Die Randalierer waren teilweise mit Molotow-Cocktails bewaffnet und lieferten sich heftige Straßenkämpfe mit den Einsatzkräften. Im Innenausschuss erklärte der Minister: "Ich musste selbst wegrennen, um mich in Sicherheit zu bringen." Zudem fügte er hinzu: "Das hat mich schockiert und betroffen gemacht, den hasserfüllten Tätern direkt gegenüberzustehen." Nach eigenen Angaben habe sein Weltbild dadurch "Schrammen abbekommen".

Die Bilanz der Nacht fällt verheerend aus: 181 Polizisten wurden verletzt, 13 von ihnen sind weiterhin nicht dienstfähig, einem Beamten wurden drei Zähne ausgeschlagen. Zudem wurden 17 Geschäfte demoliert und fünf geplündert, darunter ein Waffenladen und ein Schuhgeschäft. Erst das schwer bewaffnete SEK (Spezialeinsatzkommando) konnte in den Nachtstunden die Lage in der Frankfurter Innenstadt unter Kontrolle bringen.

Mehrheit der Tatverdächtigen unter 21 Jahren

Wie Poseck weiter mitteilte, wurden bislang 73 Randalierer ermittelt. Mehr als 60 Prozent von ihnen weisen einen Migrationshintergrund auf: 26 Personen stammen unter anderem aus Afghanistan, Syrien, der Türkei und Tunesien, weitere 17 besitzen als zweite Staatsbürgerschaft die deutsche, und 30 Verdächtige haben ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Rund zwei Drittel der Tatverdächtigen sind unter 21 Jahre alt – zwei von ihnen haben laut Poseck das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet.