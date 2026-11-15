Überfall
Maskierte raubten Pokémon-Karten im Wert von 130.000 Euro
Ein dreister Raubüberfall sorgt aktuell in Dänemark für Schlagzeilen und eine großangelegte Fahndung.
Fünf maskierte Männer stürmten am Sonntagvormittag ein Fachgeschäft in einem Einkaufszentrum in Lyngby, nördlich von Kopenhagen. Ihr Ziel: begehrte Pokémon-Sammelkarten.
Vitrinen zerschmettert, Mitarbeiter bedroht
Laut Angaben der Polizei gingen die Täter äußerst brutal vor. Sie bedrohten einen Angestellten des Geschäfts mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, zerschlugen mehrere Glasvitrinen und rafften die hochpreisigen Sammlerstücke zusammen.
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Anschließend flüchteten die Unbekannten offenbar mit einem Auto vom Tatort. Der Schaden ist enorm: Wie der Ladenbesitzer gegenüber dem dänischen Rundfunk "DR" angab, beläuft sich der Wert der erbeuteten Karten auf rund eine Million dänische Kronen – umgerechnet mehr als 130.000 Euro.
Die Polizei fahndet aktuell mit einem Großaufgebot nach den flüchtigen Spielkarten-Räubern.
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