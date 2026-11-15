Jemen: Regierungstruppen räumen wichtige Meerenge

Militärische Kehrtwende mit globalen Folgen: Im Jemen ziehen sich Regierungstruppen von einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt zurück. Zeitgleich gerät Saudi-Arabien unter Raketenbeschuss.

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Die international anerkannte Regierung im Jemen gibt eine Schlüsselposition auf.

Wie die südjemenitischen Streitkräfte laut Agenturen mitteilten, ziehen sich ihre Einheiten aus dem Küstengebiet im Westen der Provinz Taiz sowie vom Flughafen Dhubab zurück. Das Ziel des Manövers sei es, die eigenen Kräfte zu bündeln, um die Interimshauptstadt Aden und die umliegenden Südprovinzen besser abzusichern. Für die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen ist das ein enormer strategischer Gewinn: Sie erhalten nun direkten Einfluss auf die jemenitische Küste an der Meerenge Bab al-Mandab.

Warum Bab al-Mandab so wichtig ist

Die Meerenge verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden und bildet damit das südliche Tor zum ägyptischen Sueskanal. Ein Großteil des globalen Waren- und Rohstofftransports zwischen Asien und Europa passiert dieses nur rund 20 bis 30 Kilometer breite Nadelöhr. Durch den Rückzug der Regierungstruppen wächst die Sorge vor neuen Blockaden und Angriffen auf Handelsschiffe. Reedereien könnten erneut gezwungen sein, teure und zeitraubende Umwege über die Südspitze Afrikas in Kauf zu nehmen – mit spürbaren Folgen für globale Lieferketten.

Symbolbild. Durch den Rückzug der Regierungstruppen wächst die Sorge vor neuen Blockaden und Angriffen auf Handelsschiffe. © Department of War

Luftalarm am Golf: Raketen auf Riad abgefangen

Während sich am Boden die Machtverhältnisse verschieben, spitzt sich auch die Lage in den Nachbarstaaten zu. Nach Angaben der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition wurden zwei ballistische Raketen abgefangen und zerstört, die von den Huthis in Richtung der Hauptstadt Riad abgefeuert worden waren. Der saudi-arabische Zivilschutz rief vorübergehend eine Gefahrenwarnung für Riad aus, bevor Entwarnung gegeben werden konnte. Zudem fing die Luftabwehr im ölreichen Osten des Landes eine Drohne ab.

Warnungen auch in Bahrain

Die Spannungen erfassten am selben Tag auch das benachbarte Bahrain. Das dortige Innenministerium warnte die Bevölkerung über die Plattform X vor einer möglichen Bedrohung. Einwohnerinnen und Einwohner wurden aufgerufen, Ruhe zu bewahren und umgehend den nächstgelegenen sicheren Ort aufzusuchen.