Ab 15. November: Autofahrer drohen bis zu 920 Euro Strafe in Kroatien

Auf kroatischen Straßen gelten ab sofort wieder strikte Regeln für die kalte Jahreszeit. Wer ohne die vorschriftsmäßige Winterausrüstung unterwegs ist oder behördliche Fahrverbote ignoriert, muss mit Geldstrafen von bis zu 920 Euro und einem sofortigen Fahrverbot rechnen.

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Für zahlreiche Urlauber aus Österreich ist Kroatien auch abseits des Sommers ein gefragtes Reiseziel. Doch wer mit dem eigenen Pkw in Richtung Adria aufbricht, muss seit dem 15. November auf die länderspezifischen Vorschriften achten. Die Winterausrüstungspflicht gilt in Kroatien jedes Jahr ausnahmslos bis einschließlich 15. April.

Dabei unterscheidet der Gesetzgeber genau zwischen dem allgemeinen Straßennetz und definierten Transitrouten:

Ausgewiesene Winterstrecken: Auf bestimmten Hauptverkehrsadern und wichtigen Transitrouten gilt die Pflicht ausnahmslos während des gesamten Zeitraums – unabhängig von den tatsächlichen Wetterbedingungen.

Auf bestimmten Hauptverkehrsadern und wichtigen Transitrouten gilt die Pflicht ausnahmslos während des gesamten Zeitraums – unabhängig von den tatsächlichen Wetterbedingungen. Autobahn A1: Auch wichtige Abschnitte der bedeutenden Nord-Süd-Verbindung in Richtung Küste fallen unter diese rigorose Regelung.

Auch wichtige Abschnitte der bedeutenden Nord-Süd-Verbindung in Richtung Küste fallen unter diese rigorose Regelung. Übriges Straßennetz: Auf allen anderen Verkehrswegen greift die Vorschrift punktuell bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen wie Schneefall, Glatteis oder Matsch.

Das bedeutet in der Praxis: Selbst wenn die Fahrbahn völlig trocken ist und die Sonne scheint, müssen Fahrzeuge auf den deklarierten Hauptrouten zwingend wintertauglich ausgerüstet sein.

Welche Ausrüstung für Pkw gesetzlich gefordert ist

Die Vorschriften gelten für alle Personenkraftwagen sowie für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen. Fahrzeughalter haben dabei die Wahl zwischen zwei rechtlich anerkannten Ausstattungsvarianten:

Vier vollwertige Winterreifen: Das Fahrzeug ist an allen vier Rädern mit Winterreifen bestückt, die entweder die M+S-Kennzeichnung oder das Alpin-Symbol (Schneeflocke) aufweisen.

Das Fahrzeug ist an allen vier Rädern mit Winterreifen bestückt, die entweder die M+S-Kennzeichnung oder das Alpin-Symbol (Schneeflocke) aufweisen. Sommerreifen mit Zusatzpaket: Alternativ sind Sommerreifen erlaubt, sofern diese über eine Mindestprofiltiefe von mindestens vier Millimetern verfügen. Zusätzlich müssen zwingend passende Schneeketten im Kofferraum mitgeführt werden.

Sobald winterliche Straßenverhältnisse eintreten, müssen die mitgeführten Schneeketten auf den Antriebsrädern montiert werden. Besondere Vorsicht ist in exponierten Bergregionen wie der Lika oder dem Gorski Kotar geboten: Dort können die regionalen Behörden situativ anordnen, dass Schneeketten verpflichtend anzulegen sind.

Hohe Geldstrafen bei Verstößen und Schneeräumpflicht

Wer gegen die Bestimmungen verstößt, riskiert empfindliche finanzielle Sanktionen durch die kroatische Polizei. Bereits das Fehlen der vorgeschriebenen Winterreifen oder Schneeketten zieht eine Geldstrafe in Höhe von rund 130 Euro nach sich. Zudem sind die Exekutivorgane befugt, die Weiterfahrt an Ort und Stelle zu untersagen, bis das Fahrzeug in einen gesetzeskonformen Zustand versetzt wurde.

Dieselbe Strafhöhe von rund 130 Euro wird fällig, wenn das Fahrzeug vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß von Eis und Schnee gesäubert wird. Gucklöcher in der Windschutzscheibe oder schneebedeckte Autodächer werden von den Kontrollorganen nicht toleriert.

Richtig teuer wird es bei groben Missachtungen: Wer Anweisungen der Behörden missachtet oder gesperrte Streckenabschnitte trotz Fahrverbot befährt, muss mit Bußgeldern zwischen 390 und 920 Euro rechnen.

Absolutes Verbot von Spikereifen beachten

Ein wichtiger Unterschied zur österreichischen Rechtslage betrifft die Verwendung von Spikereifen: Diese sind in Kroatien auf allen Straßen grundsätzlich verboten.

Österreichische Autolenker sollten daher vor Fahrtantritt das Profil der Reifen, das Vorhandensein geeigneter Ketten und die Reifentypen genau prüfen, um Probleme bei Kontrollen an der Grenze und auf den Autobahnen zu vermeiden.