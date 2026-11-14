Gaza-Winter: EU erhöht jetzt Druck auf Israel

Nach schweren Unwettern spitzt sich die Lage für die Menschen im Gazastreifen dramatisch zu. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas reagiert nun mit deutlichen Worten – und richtet eine klare Forderung an die israelische Regierung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die winterlichen Bedingungen verschärfen die Not im Gazastreifen weiter. Nach heftigen Regenfällen seit Ende der vergangenen Woche fordert die Europäische Union von Israel nun, humanitären Hilfs- und Rettungsorganisationen "sofortigen" und "ungehinderten" Zugang zu gewähren.

Zehntausende Zelte überflutet

Wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas heute erklärte, müssten alle Grenzübergänge in das Palästinensergebiet wieder geöffnet werden. Der Wintereinbruch trifft die Bevölkerung in dem Küstenstreifen unvorbereitet.

Nach palästinensischen Angaben führten die Unwetter zur Überflutung Zehntausender Zelte von Vertriebenen. Fünf Menschen kamen demnach bereits ums Leben. Kallas betonte, dass die Wetterbedingungen die bereits "verheerende" humanitäre Krise noch weiter verschärften. Israel müsse die Arbeit der Vereinten Nationen und der Hilfsorganisationen erleichtern und "all seinen Verpflichtungen gemäß dem Völkerrecht" nachkommen.

Heftiger Regenfall am 9. November. © IMAGO/Anadolu Agency

Besorgnis nach Angriff auf Krankenhaus

Neben der humanitären Lage sorgen auch erneute militärische Schläge für Kritik aus Brüssel. Kallas zeigte sich "zutiefst besorgt" über den jüngsten Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens. Bei israelischen Luftangriffen waren nach palästinensischen Angaben am Donnerstag insgesamt elf Menschen getötet worden – sechs davon direkt auf dem Klinikgelände.

Israel verweist auf Hamas-Kommandozentrale

Die israelische Armee (IDF) wies die Kritik indirekt zurück und rechtfertigte das Vorgehen. Laut Militärangaben habe der Angriff "einen ranghohen Hamas-Terroristen und weitere Terroristen vom militärischen Flügel der Hamas" ins Visier genommen. Die Terrororganisation habe auf dem Gelände des Krankenhauses eine Kommandozentrale errichtet.