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DIESE Airline ist nach nur vier Flügen am Ende

TF
von
Alarm im Flugzeug: Handy-Akku fing Feuer
© Getty Images
Es klang fast zu gut, um wahr zu sein: Mit luxuriösen Flügen in einem eigenen Airbus A380 wollte der britische Unternehmer und Weltreisende James Asquith die Transatlantik-Routen revolutionieren. Doch nun hat der Londoner High Court of Justice den Traum beendet.
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Obwohl Asquith ursprünglich den Aufbau einer ganzen Flotte angekündigt hatte, blieb es am Ende bei einem einzigen gebrauchten Riesen-Airbus (Kennung 9H-GLOBL), der zuvor für China Southern Airlines im Einsatz war, wie zuerst die "London Gazette" berichtete.

Nach vier Flügen war Schluss

Da Global Airlines selbst nie eine eigene Betriebsgenehmigung erhielt, musste der Partner Hi Fly die Maschinen für den Start überhaupt erst in die Luft bringen.

Die Bilanz des operativen Geschäfts fällt ernüchternd aus. Im Mai 2025 hob das Flugzeug zu seinen einzigen vier kommerziellen Passagierflügen ab – jeweils ein Hin- und Rückflug von Glasgow sowie von Manchester nach New York. Die Maschinen waren nur schwach ausgelastet.

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Nach dem kurzen Auftritt folgte der schnelle Absturz. Bereits im Juli 2025 wurde der A380 nach Wartungsarbeiten in Dresden auf dem bekannten Flugzeugfriedhof im französischen Tarbes abgestellt. Mit der gerichtlichen Anordnung zur Liquidation durch den Londoner High Court of Justice endet nun eines der ungewöhnlichsten Airline-Abenteuer der letzten Jahre.

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