oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Raketen

Mehr als 30 Verletzte bei russischen Attacken

TF
von
Zerstörte Wohngebäude und Trümmer nach einem Luftangriff in Kramatorsk, Ukraine.
© IMAGO/Anadolu Agency
Heftige Luftangriffe auf beiden Seiten der Grenze fordern erneut zivile Opfer. Während in der Ukraine mehr als 30 Menschen bei russischen Attacken verletzt wurden, traf eine Drohne im westrussischen Gebiet Belgorod ein Wohnhaus direkt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze spitzt sich weiter zu. Bei einer Serie nächtlicher Luftangriffe wurden in beiden Ländern Zivilisten getötet und Dutzende Menschen zum Teil schwer verletzt.

Über 30 Verletzte in ukrainischen Städten

Besonders hart traf es erneut die südukrainische Stadt Saporischschja, die bereits am Vortag unter Beschuss stand. Wie der regionale Militärverwalter Mychajlo Semikin über Telegram mitteilte, wurden bei den jüngsten Angriffen mindestens 22 Menschen verwundet – darunter auch drei Kinder. Auch aus der Oblast Dnipropetrowsk werden Opfer gemeldet. In der Stadt Pawlohrad kam laut Militärverwalter Olexander Hanscha ein Mann ums Leben. Zehn weitere Personen, darunter ein siebenjähriger Bub, mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Mit welchen Waffen die Städte angegriffen wurden und wie groß die Schäden an der Infrastruktur sind, gaben die Behörden zunächst nicht bekannt.

Zwei Feuerwehrleute löschen ein brennendes, ausgebranntes Auto in dichtem Rauch.
Angriff in Saporischschja am 13. November. © IMAGO/Anadolu Agency

Dreiköpfige Familie in Westrussland getötet

Gleichzeitig kam es auch auf russischem Staatsgebiet zu schweren Zwischenfällen. Im westrussischen Gebiet Belgorod traf eine ukrainische Drohne ein Wohnhaus in der Siedlung Proletarski direkt. Der Ort liegt nur rund 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Nach Angaben des regionalen operativen Stabs wurde bei dem Einschlag eine dreiköpfige Familie getötet und eine weitere Person verletzt. Insgesamt zählten die Behörden in der Region Belgorod mindestens neun weitere Verletzte durch ukrainische Drohnenattacken.

Auch interessant

Travel-ID-Pflicht: Das ändert sich beim Online-Check-in

Proteste gegen Rüstung und Teuerung in Mailand und Turin

Demokraten gewinnen historisch in Alaska

Luftabwehr bis in den Raum Moskau aktiv

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die eigene Luftabwehr habe in der Nacht auf Samstag insgesamt 29 ukrainische Drohnen abgefangen. Einige der Flugkörper seien demnach erst in der Region rund um die Hauptstadt Moskau abgeschossen worden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Travel-ID-Pflicht: Das ändert sich beim Online-Check-in

Mehr als 30 Verletzte bei russischen Attacken

Booster-Explosion kurz vor der Landung der Musk-Rakete

Forderungen in Abu Dhabi: Was Putin von der Nato verlangt

Demokraten gewinnen historisch in Alaska

Proteste gegen Rüstung und Teuerung in Mailand und Turin

Trump, Putin und Xi laden  zum Atom-Gipfel

USA: Zehntausende Passagiere sitzen noch immer fest

Lkw und Busse stecken fest: Schnee-Chaos in Kroatien

Todesfall in Psychiatrie: Vier Pfleger unter Mordverdacht