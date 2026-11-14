Todesfall in Psychiatrie: Vier Pfleger unter Mordverdacht

Die Justiz in Kroatien ermittelt nach dem gewaltsamen Tod eines Patienten in einer Zagreber Nervenklinik wegen schweren Mordes gegen vier Pfleger. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera belegen massive Gewalteinwirkungen durch das Spitalspersonal, während das Opfer bereits wehrlos am Bett fixiert war.

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Der Vorfall ereignete sich in der renommierten psychiatrischen Klinik Sveti Ivan in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Im Mittelpunkt des Kriminalfalls steht der Tod des Patienten Kristijan Josip Periš, der unter dramatischen Umständen in einem Krankenzimmer der Abteilung sein Leben verlor. Die kroatische Tageszeitung "Jutarnji list" konnte das mehr als acht Minuten lange Überwachungsvideo einsehen, das die letzten Minuten des Mannes lückenlos dokumentiert.

Auf dem Videomaterial ist deutlich zu erkennen, wie mehrere Mitarbeiter der Station mit massiver körperlicher Gewalt gegen den Patienten vorgehen. Obwohl Arme und Beine des Mannes bereits mit Sicherheitsgurten fest an das Krankenbett gebunden waren, fixierten ihn mehrere Bedienstete weiterhin mit voller Kraft.

Massive Gewaltanwendung und Erstickungsversuche

Die Aufnahmen dokumentieren eine Eskalation der Maßnahmen durch das anwesende Stationspersonal:

Ein Pfleger presste dem fixierten Mann über mehrere Minuten hinweg ein Kissen direkt auf das Gesicht.

Mehrere Angestellte drückten gleichzeitig mit ihren Knien und ihrem vollen Körpergewicht auf Kopf, Hals sowie den Brustkorb des Patienten.

Zeitweise hielten sich bis zu zehn Mitarbeiter gleichzeitig in dem Krankenzimmer auf, darunter auch eine anwesende Ärztin.

Während die Gegenwehr des Mannes kontinuierlich nachließ, schlug ein Pfleger mehrfach mit dem Ellbogen auf dessen Brust ein; im weiteren Verlauf folgten gezielte Faustschläge.

Gegen Ende der Aufzeichnung, nach rund sieben Minuten und 45 Sekunden, hielt die Kamera fest, wie einer der beteiligten Pfleger lachte und sich mit umstehenden Kollegen unterhielt. Unmittelbar danach stützte sich derselbe Mann erneut mit seinem gesamten Körpergewicht auf den Kopf des Patienten.

Reanimationsversuche nach acht Minuten vergeblich

Erst nach rund acht Minuten wurde das Kissen vom Gesicht des Mannes entfernt, woraufhin das Personal feststellte, dass dieser bereits das Bewusstsein verloren hatte. Auf den Aufnahmen ist das Einsetzen abrupter Hektik und Panik unter den Anwesenden ersichtlich. Ein Pfleger leitete umgehend eine Herzdruckmassage ein, jedoch blieben sämtliche anschließenden Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos. Kristijan Josip Periš verstarb noch an Ort und Stelle im Krankenzimmer.

Die vorläufige gerichtsmedizinische Obduktion brachte schwere Verletzungen am gesamten Körper des Opfers zutage:

Zahlreiche Hämatome, massive Blutergüsse und großflächige Hautabschürfungen

Frakturen mehrerer Rippen sowie ein Bruch des Brustbeins

Schwere Schwellungen und Ödeme im Bereich des Gehirns und der Lunge

Obwohl die exakte Todesursache durch weiterführende toxikologische und histologische Gutachten noch abschließend geklärt werden muss, steht der Verdacht eines gewaltsamen Erstickungs- und Traumatodes im Raum. Der Familie des Verstorbenen war unmittelbar nach dem Vorfall mitgeteilt worden, dass der Mann einem plötzlichen Herzversagen erlegen sei. Die Angehörigen hegten jedoch umgehend massive Zweifel an dieser Version, da der Verstorbene als Trainer im Armdrücken aktiv war und über eine ausgezeichnete körperliche Verfassung verfügte.

Justiz verhängt Untersuchungshaft über Stationspersonal

Nach Bekanntwerden des Videomaterials schritten die kroatischen Strafverfolgungsbehörden ein und nahmen vier involvierte Pfleger fest. Gegen die Männer wird wegen des dringenden Verdachts auf schweren Mord ermittelt. Das zuständige Untersuchungsgericht ordnete bereits die Untersuchungshaft für alle vier Beschuldigten an. Bei der ersten formellen Einvernahme verweigerten drei der Verdächtigen die Aussage, während ein vierter Beschuldigter Angaben zur Sache machte. Für sämtliche Verdächtige gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Zusätzliche Brisanz erhält der Kriminalfall durch Aussagen, die Kristijan Josip Periš kurz vor der Einlieferung gegenüber Polizeibeamten tätigte. Demnach hatte der Mann ausdrücklich davor gewarnt, erneut in die psychiatrische Abteilung gebracht zu werden, da er bei einem früheren Aufenthalt gewürgt und ans Bett gekettet worden sei. Nur wenige Stunden nach diesen Schilderungen war er tot. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu den genauen Verantwortlichkeiten der anwesenden Ärztin und des weiteren Personals dauern an.