Im Mund explodiert: Mann durch Sprengsatz in Süßigkeit getötet

In Indien ist ein Mann von einem in einer Süßigkeit versteckten Sprengsatz getötet worden.

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Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der selbstgebaute Sprengsatz im Mund des 35-Jährigen explodiert. Zwei Männer aus seinem Dorf im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh wurden wegen vorsätzlicher Tötung festgenommen. Die Polizei vermutet, dass sie dem 35-Jährigen einen Sprengköder gaben.

Solche mit Sprengstoff gefüllten Teigbällchen werden in einigen indischen Dörfern genutzt, um Wildschweine zu töten. Der Mann hielt den Köder aber offenbar für die indische Süßigkeit Rasgulla, ein in Zuckersirup gekochtes Nockerl. Er wurde nach Polizeiangaben noch ins Krankenhaus gebracht, starb aber an seinen schweren Verletzungen.

Mord legt die Polizei den beiden Verdächtigen bisher nicht zur Last. Unklar sei bisher, ob sie das Opfer töten und ihm lediglich einen bösen Streich spielen wollten, sagte der Polizeibeamte Rekha Singh. "Das ist Gegenstand der Ermittlungen."