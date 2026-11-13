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Auf privater Farm

19-Jähriger bei TikTok-Dreh von Löwin getötet

Anton Petricevic
von
Eine fauchende Löwin zeigt ihre Zähne im Gras der Maasai Mara in Kenia.
© Getty Images
In Pakistan hat eine Löwin einen 19-Jährigen bei einem Videodreh tödlich verletzt.
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Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf einer privaten Farm in der Stadt Lahore, wie ein Vertreter der Wildtierbehörde in der Provinz Punjab sagte. Die Löwin wurde demnach privat gehalten und für den Dreh eines TikTok-Videos aus ihrem Käfig gelassen, als sie außer Kontrolle geriet und einen Farmarbeiter attackierte.

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Der junge Mann wurde noch mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, überlebte den Angriff aber nicht. Nach Angaben der Polizei versuchten der Hofbesitzer und der TikToker anschließend, den Vorfall zu vertuschen und als Hundeangriff darzustellen. Beide wurden festgenommen. Die Löwin kam in die Obhut der Wildtierbehörde. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an, wie die Polizei auf X weiter mitteilte. Ein Strafverfahren zu dem Vorfall werde eingeleitet.

Bereits in der Vergangenheit gab es ähnliche Vorfälle in Pakistan. Dabei handelte es sich häufig um privat gehaltene Raubkatzen, die in wohlhabenden Kreisen auch als Statussymbole gelten. Die Regierung der Provinz Punjab führte 2025 eine Registrierungspflicht für privat gehaltene Großkatzen ein. Nach weiteren Angriffen kündigte die Provinzregierung im Jänner 2026 an, die private Haltung solcher Tiere als Haustiere zu verbieten.

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