Schimpanse bekam sein Futter von einer Drohne

Nach Überschwemmungen war der Schimpanse Kaleb abgeschnitten und wurde per Drohne versorgt.

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Heftige Regenfälle haben in Florida ihre Spuren hinterlassen und ein Naturschutzgebiet in Fort Pierce überflutet: Dort befindet sich Save the Chimps. Die Organisation gibt Schimpansen ein neues Zuhause und ermöglicht ihnen ein artgerechtes Leben. Mehr als 300 der sensiblen Tiere wurden hier bereits gerettet.

Tier abgeschnitten

Die Überschwemmungen setzten die Tierschützer vor eine große Herausforderung. Denn einer ihrer Schützlinge, der Schimpanse Caleb, war durch das Wasser abgeschnitten und konnte von ihnen nicht mehr versorgt werden. Damit das Tier keinen Hunger leiden muss, ließen die Pfleger:innen sich etwas einfallen.

Fütterung per Drohne

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Um den 38-jährigen Kaleb gut versorgen zu können, griffen die Mitarbeiter:innen zur modernster Technik: Sie setzten eine Drohne ein, die dem Affen sein Futter brachte.

Das war kein spontaner Einfall, sondern ein längst entwickelter Notfallplan. Die Drohne wurde bereits vor einiger Zeit genau zu diesem Zweck angeschafft, da es in dem Gebiet immer wieder zu starken Regenfällen und Überflutungen kommt.

Kaleb kehrte zurück

Gut versorgt, nahm Kaleb seine Rettung dann übrigens selbst in die Hand und begab sich an einen Ort im Reservat, der leichter erreichbar ist. Ihm und seinen rund 200 Artgenossen, die derzeit bei "Save the Chimps" gepflegt werden, geht es bestens.