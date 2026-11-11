Weltrekord: Airbus 24 Stunden ohne Zwischenlandung geflogen

Der Flug AIB35LR flog ohne Unterbrechung von Melbourne nach Toulouse und stellte damit einen neuen Guinness-Weltrekord auf.

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So lang war noch kein Flugzeug ohne Unterbrechung unterwegs: Am Montag, 27. Juli, um 17.27 Uhr (Ortszeit) startete der Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long-Range) in Melbourne (Australien) und nahm Kurs auf Frankreich auf: 24 Stunden und 24 Minuten später landete die Maschine in Toulouse, genau um 9.51 Uhr (Ortszeit).

Rekordstrecke

Der Flug legte eine Distanz von 12.503 Seemeilen (23.155 Kilometer) zurück und stellte einen neuen Guinness-Weltrekord auf: Es ist der streckenmäßig längste Flug eines Verkehrsflugzeugs. Das wurde von der Fédération Aéronautique Internationale (FAI) und Flightradar24 bestätigt.

Die Route des Rekordflugs

© Airbus

Von Melbourne aus überflog der Airbus A350-1000ULR erst Sydney und überquerte dann den Pazifik auf einer nordöstlichen Route in Richtung Los Angeles. Dann ging es über den amerikanischen Kontinent und den Atlantik, weiter über Großbritannien und schließlich nach Toulouse. Dabei überquerte die Maschine drei Kontinente und zwei Ozeane - die Crew konnte zwei Sonnenuntergänge und zwei Sonnenaufgänge erleben.

An Bord befanden sich keine Passagiere. Die Crew bestand aus 13 Personen: drei Airbus-Testpiloten, zwei Piloten von Qantas, fünf Airbus-Flugerprobungsingenieuren und zwei Airbus-Entwicklungsingenieuren sowie einem Vertreter der Fédération Aéronautique Internationale.

© Airbus

Darum geht's bei Project Sunrise

Sinn der Mission, die den Namen "Project Sunrise" trägt, war es aber nicht, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Es geht vielmehr darum, im Rahmen dieses Flugerprobungsprogramms für Qantas Airways die längstmöglichen kommerziellen Flüge zu simulieren, die diese Maschine zurücklegen kann.

Mit dem Airbus A250-1000ULR soll es für Qantas Airways möglich werden, erstmals Nonstop-Flüge zwischen Sydney und London sowie New York durchzuführen, die knapp 22 Stunden dauern. Dazu ist die Maschine mit einem zusätzlichen hinteren Mitteltank ausgestattet, der in die Flugzeugstruktur integriert ist. Das steigert die Leistungsfähigkeit und die Reichweite des Flugzeugs.

"Dieser Erfolg spiegelt den Pioniergeist und die Innovationskraft wider, die fest in unserer DNA bei Airbus verankert sind. Als Reaktion auf die Herausforderung von Qantas haben sich unsere Teams zusammengetan, um die Reichweite der A350-1000 auf effiziente und wirtschaftlich tragfähige Weise zu vergrößern und so die weltweit längsten kommerziellen Flüge überhaupt zu ermöglichen“, freut Lars Wagner, Chief Executive Officer Commercial Aircraft bei Airbus, sich über den Erfolg. "Mit dem Nonstop-Flug über 12.503 Seemeilen haben wir die Einsatzfähigkeit des Flugzeugs voll und ganz unter Beweis gestellt. Und der Weltrekord war das Tüpfelchen auf dem i!"