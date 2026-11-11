Mafiaboss verstorben: Illegaler Trauerzug versetzt Palermo in Angst

Ein nicht genehmigter Trauerzug für einen verurteilten Mafiaboss hat die historische Altstadt von Palermo lahmgelegt und für Entsetzen gesorgt. Geschäftsleute verbarrikadierten sich in ihren Läden, Touristen ergriffen die Flucht, während die Politik nun lückenlose Aufklärung verlangt.

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Am Montag, dem 9. November, verwandelte sich das historische Zentrum der sizilianischen Hauptstadt in eine bedrohliche Kulisse. Rund 200 Personen zogen hinter dem Sarg des Mafiabosses Emanuele Rubino her, der aus dem volkstümlichen Viertel Ballarò stammte. Was als Trauerfeier deklariert war, glich im Herzen der Stadt einer gezielten Demonstration der Stärke.

Dichte Rauchschwaden hüllten den Straßenzug ein, begleitet von lautstarkem Hupkonzert, Böllern und gezündetem Feuerwerk. Der Trauerzug bewegte sich direkt über die belebte Via Maqueda und passierte dabei markante Orte wie das Rathaus von Palermo sowie die nahegelegene Piazza delle Vergogne. Eine herbeieilende Streife der örtlichen Stadtpolizei wurde von der Situation überrascht und schlug umgehend intern Alarm. Dennoch dauerte es rund eine halbe Stunde, in der das Stadtzentrum faktisch einem rechtsfreien Raum glich.

Verurteilt wegen versuchten Mordes und Erpressung

Der Verstorbene war den italienischen Justizbehörden bestens bekannt. Emanuele Rubino war wegen Erpressung unter Anwendung mafiöser Methoden zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Überdies trug er die Verantwortung für den versuchten Mord an dem gambischen Händler Yussupa Susso. Rubino hatte dem Mann direkt in den Kopf geschossen, weil sich dieser geweigert hatte, das verlangte Schutzgeld zu bezahlen, und offen afrikanische Händler zum Widerstand gegen die Schutzgelderpresser aufgerufen hatte.

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Rubino verbüßte seine Strafe aufgrund einer schweren Erkrankung zuletzt nicht im Gefängnis, sondern befand sich im Hausarrest. Dort verstarb er am Sonntag im Bett. In der breiten Öffentlichkeit war sein Ableben zunächst gar nicht bekannt – bis die mafiösen Handlanger, die sogenannten "Picciotti", die Straßen besetzten.

Machtdemonstration auf dem Markt und Mobilisierung im Netz

Wie tief die Einschüchterung der organisierten Kriminalität noch immer im Alltag verankert ist, zeigte sich bei der Räumung des Marktes im Viertel Ballarò. Die Handlanger forderten die Standbetreiber unverhohlen auf, ihre Waren unverzüglich wegzupacken:

Erzwungener Verkaufsstopp: Händler mussten Orangen, Gemüse und Fleisch in Sekundenschnelle von den Ständen räumen und die Rollläden herablassen.

Händler mussten Orangen, Gemüse und Fleisch in Sekundenschnelle von den Ständen räumen und die Rollläden herablassen. Drohende Ansage: Begründet wurde die rigorose Maßnahme von den Gefolgsleuten lediglich mit den Worten: "Einer von uns ist gestorben."

Begründet wurde die rigorose Maßnahme von den Gefolgsleuten lediglich mit den Worten: "Einer von uns ist gestorben." Aufrufe auf Social Media: Auf der Plattform TikTok war bereits am Sonntag, dem 8. November, dazu aufgerufen worden, aus Respekt für zwei Tage auf Livestreams zu verzichten – ein Vorbote der späteren Aktion.

Auf der Plattform TikTok war bereits am Sonntag, dem 8. November, dazu aufgerufen worden, aus Respekt für zwei Tage auf Livestreams zu verzichten – ein Vorbote der späteren Aktion. Der Weg des Trauerzugs: Die Prozession zog weiter zur Kirche del Carmine und führte schließlich zum Friedhof Sant’Orsola.

Politik und Bürger fordern Konsequenzen

Unter den Geschäftsleuten vor Ort herrscht große Frustration. Vor allem Händler aus Nordafrika, die sich seit Langem gegen die Schutzgelderpressung wehren, beklagen das Gefühl der Ohnmacht: "Wir sind uns selbst überlassen."

Auch die Kirche sieht in dem Aufmarsch eine offene Provokation gegen die Institutionen, zumal seit den Zeiten von Kardinal Salvatore Pappalardo die Exkommunikation von Mafiosi gilt. Die sizilianische PD-Senatorin Enza Rando forderte entschlossenes Handeln: "Wir dürfen die Bürger, die sich dieser Denkweise widersetzen, nicht alleinlassen." Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla verlangte nachdrücklich lückenlose Aufklärung und betonte, die Stadt dürfe kein Schauplatz für Vorfälle werden, die das Sicherheitsgefühl der Menschen untergraben.