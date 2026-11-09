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DARUM zieht Spanien 188.000 Tonnen bestes Olivenöl aus dem Verkehr

Online Redaktion
von
Olivenöl im Supermarkt.
© Getty Images
Nach einem zu guten Erntejahr: Spanien nimmt Unmengen an Olivenöl vom Markt.
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Ein gutes Erntejahr sollte die spanischen Olivenölbauern eigentlich jubeln lassen: Sie haben genug erstklassiges Olivenöl und könnten sich die Hände reiben. Ganz so stimmt das nämlich nicht: Ein Überangebot an Olivenöl hat zur Folge, dass die Preise in den Keller rasseln.

Preisrutsch befürchtet

Wenn zu viel Olivenöl auf dem Markt ist, ist mit einem Preisrutsch zu rechnen. Das heißt, die Bauern haben zwar jede Menge Arbeit mit der Ernte, bekommen aber zu wenig Geld für das flüssige Gold, das aus kaum einer Küche wegzudenken ist.

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Weg vom Markt

Wie groß der Preisunterschied ist, ist schnell erklärt: Vor einem Jahr war die Ernte noch von Dürren und Hitzewellen beeinträchtigt. Es gab zu wenig Öl und die spanischen Olivenölproduzenten erhielten noch einen außergewöhnlich hohen Preis von circa vier Euro pro Kilogramm. Jetzt sind es nur mehr rund drei Euro. Auf eine ganze Ernte gerechnet, ist das eine riesige Summe.

Um ein Überangebot zu verhindern und dem Preisrutsch entgegenzuwirken, wurden die Ölmühlen laut der Zeitung El País jetzt verpflichtet, zwölf Prozent ihrer Produktion einzulagern. Das sind 188.000 Tonnen Olivenöl, die vorübergehend vom Markt verschwinden.

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