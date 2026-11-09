Wozu hat das Lineal eigentlich ein Loch?

Viele gebräuchliche Lineale haben ein Loch. Nutzen kannst du es auf verschiedene Weise.

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Es ist klar: Ein Lineal verwenden wir, um gerade Linien zu zeichnen und um die Länge von kleinen Gegenständen oder Strichen zu messen. Die meisten bei uns gebräuchlichen Lineale haben Markierungen für Millimeter und Zentimeter. Dazu sind die Ziffern bei den Zentimeter-Markierungen eingezeichnet, manchmal auch alle fünf Millimeter. So weit, so klar. Viele Lineale haben aber auch noch ein Loch, das kaum jemand richtig nutzt.

Der Hauptgrund

Der erste und am meisten genutzte Grund für dieses kleine Loch im Lineal liegt auf der Hand: Man kann es daran aufhängen, um es platzsparend zu verstauen - sowohl im Geschäft als auch am Arbeitsplatz oder in der Werkstatt. So hat man es auch jederzeit zur Hand und muss nie lange zwischen Papierstapeln und in Schubladen suchen.

Aufheb-Hilfe

© Getty Images/Connect Images

Aber nicht nur zum Aufhängen ist dieses Loch praktisch. Wurden Lineale früher aus Holz oder Metall gefertigt, wird heute meistens Kunststoff genutzt. Die dünnen Lineale kann man von glatten Oberflächen wie Tischen oft schwer aufheben. Hier kommt wieder das Löchlein ins Spiel: Kurz mit dem Stift oder Fingernagel hineingefahren - und schon kann man es leicht anheben.

Kein Zirkel? Kein Problem!

Etwas gefinkelter wird es, wenn man einen Zirkel braucht, um einen schönen und regelmäßigen Kreis zu zeichnen und einfach keinen hat. Auch hier bewährt sich das Loch im Lineal. Man nimmt einfach eine Nadel, einen Reißnagel oder eine Bleistiftspitze und fixiert den Mittelpunkt. Dann setzt man den Stift an der gewünschten Zentimeter-Markierung an und dreht das Lineal um die eigene Achse - und schon entsteht ein perfekter Kreis. Zumindest mit ein wenig Übung.

Man kann das Loch übrigens auch nutzen, das Lineal in Ringbücher oder Schnellhefter zu heften. Manche Lineale haben daher zwei Löcher im Abstand der Mappen.