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Drama in Tirol

Böller zerfetzt 11-Jährigem die Hand

Phillip Platzer
von
Eine Hand zündet einen einzelnen Böller mit einem Feuerzeug direkt aus nächster Nähe an.
© IMAGO/Bihlmayerfotografie
Einem Elfjährigen ist am Samstag in Wörgl von einem Böller die rechte Hand richtiggehend zerfetzt worden.
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Der Bub hatte mit drei anderen Kindern zwischen acht und neun Jahren mit einem Feuerzeug an dem pyrotechnischen Gegenstand hantiert, der keine Zündschnur hatte. Durch die Wucht der Explosion sprengte es dem Kind Teile des rechten Daumens und weitere Fingerglieder weg. Ein Neunjähriger erlitt ein Knalltrauma. Ein Notarzthubschrauber flog das Kind ins Uniklinikum Innsbruck.

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Wie die Polizei in einer Presseaussendung berichtete, ist die Feuerwerksklasse des braunen böllerartigen Gegenstands noch zu ermitteln. Nachdem der Pyroartikel zweimal nicht gezündet hatte, soll der Bub die Membrane am Böllerende eingedrückt und versucht haben, mit dem Feuerzeug nochmals den Knallkörper seitlich anzuzünden. Durch den lauten Knall, den starken Rauch und das Schreien des Kindes wurden Anrainer auf das Unglück aufmerksam und verständigten die Rettung.

Der Neunjährige kam zur weiteren Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein. Zwei weitere anwesende Buben im Alter von acht und neun Jahren blieben unverletzt. Die Polizei hat weitere Untersuchungen des Vorfalles angekündigt.

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