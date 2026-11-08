Neue Vignetten-Regel: DIESE Frist sollten Autofahrer jetzt kennen

Das klassische Autobahn-Pickerl verschwindet endgültig: Ab 1. Dezember 2026 gibt es in Österreich nur noch digitale Vignetten. Für Autofahrer und Motorradlenker ändern sich damit Kauf, Gültigkeit und teilweise auch die Kosten. Eine wichtige Übergangsfrist gibt es allerdings noch.

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Nach fast 30 Jahren ist Schluss mit dem Kleben und Abkratzen: Die Asfinag verkauft ab Dezember sämtliche Vignetten-Varianten ausschließlich digital. Das betrifft neben der Jahresvignette auch die Tages-, Zehn-Tages- und Zwei-Monats-Vignette.

Statt auf der Windschutzscheibe wird die Vignette direkt auf das Kennzeichen registriert. Das bringt auch Vorteile für Lenker mit Wechselkennzeichen: Eine digitale Vignette reicht für mehrere Fahrzeuge mit demselben Kennzeichen.

Jahresvignette wird teurer

Auch beim Preis steht eine Änderung bevor. Wer die Jahresvignette für 2027 noch bis zum 31. Dezember 2026 kauft, zahlt laut den vorliegenden Angaben 106,80 Euro. Ab 1. Jänner 2027 steigt der Preis auf 108,90 Euro.

Die neue Jahresvignette gilt bereits ab 1. Dezember 2026 und bleibt bis einschließlich 31. Jänner 2028 gültig. © APA/JOHANN FESL

Die neue Jahresvignette gilt bereits ab 1. Dezember 2026 und bleibt bis einschließlich 31. Jänner 2028 gültig.

Altes Pickerl gilt noch bis Ende Jänner

Wer noch eine klassische Vignette für 2026 auf der Windschutzscheibe hat, muss diese nicht sofort entfernen. Sie bleibt bis zum 31. Jänner 2027 gültig. Ab 1. Februar soll auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen ausschließlich die digitale Variante gelten.

Achtung beim Online-Kauf!

Wer seine digitale Jahres- oder Zwei-Monats-Vignette online als Privatperson kauft, muss wegen des gesetzlichen Rücktrittsrechts eine Wartefrist beachten: Die Gültigkeit beginnt frühestens am 18. Tag nach dem Kauf.

Bei Tages- und Zehn-Tages-Vignetten gibt es diese Wartezeit nicht. Erhältlich sind die digitalen Vignetten im Asfinag-Mautshop, über die App sowie bei Tankstellen und Autofahrerclubs.