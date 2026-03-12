Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Stadt Linz
© Stadt Linz

Aufruf der Stadt

Jetzt zum #l_nzfluencer werden

12.03.26, 11:46
Teilen

Ein gemeinsames digitales Stadtporträt soll entstehen. 

 
Linz. Linz hat viele Perspektiven – und Social Media macht sie sichtbar. Die Stadt Linz lädt dazu ein, die schönsten Eindrücke der Stadt auf dem offiziellen Instagram-Account zu teilen. Ob kreative Schnappschüsse aus dem Alltag, stimmungsvolle Momentaufnahmen oder bekannte Orte aus einem besonderen Blickwinkel – wer Fotos oder Reels aus Linz auf Instagram veröffentlicht und dabei den Channel @stadtlinz markiert, kann Teil der wachsenden L_nzfluencer-Community werden.

Durch das Markieren von @stadtlinz können ausgewählte Beiträge von der Stadt Linz aufgegriffen und – mit Nennung der Content-Creators – auf den Social-Media-Kanälen weitergeteilt werden. So entsteht ein gemeinsames digitales Stadtporträt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen