Jetzt zum #l_nzfluencer werden

Ein gemeinsames digitales Stadtporträt soll entstehen.



Linz. Linz hat viele Perspektiven – und Social Media macht sie sichtbar. Die Stadt Linz lädt dazu ein, die schönsten Eindrücke der Stadt auf dem offiziellen Instagram-Account zu teilen. Ob kreative Schnappschüsse aus dem Alltag, stimmungsvolle Momentaufnahmen oder bekannte Orte aus einem besonderen Blickwinkel – wer Fotos oder Reels aus Linz auf Instagram veröffentlicht und dabei den Channel @stadtlinz markiert, kann Teil der wachsenden L_nzfluencer-Community werden.

Durch das Markieren von @stadtlinz können ausgewählte Beiträge von der Stadt Linz aufgegriffen und – mit Nennung der Content-Creators – auf den Social-Media-Kanälen weitergeteilt werden. So entsteht ein gemeinsames digitales Stadtporträt.