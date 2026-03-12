Braunschlag 1986 grantelt sich auf unsere TV-Schirme

© ORF/Superfilm Nach jahrelanger Evakuierung wegen eines Atomunfalls ist Braunschlag wieder bewohnbar, doch der Ort ist tot. Um ihn zu retten, verordnen Bürgermeister Tschach (Robert Palfrader) und Pfeisinger (Nicholas Ofczarek) kurzerhand das Jahr 1986. Der erfolgreiche Nostalgie-Trend bringt die alten Bewohner zurück, weckt aber sofort die Gier von Politik und Investoren.

