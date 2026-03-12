Alles zu oe24VIP
  2. Inland
Braunschlag 1986 grantelt sich auf unsere TV-Schirme
Kult-Comeback

Braunschlag 1986 grantelt sich auf unsere TV-Schirme

12.03.26, 11:45
Jetzt ist es endlich soweit: nur noch acht Mal schlafen für die Fortsetzung des TV-Erfolgs "Braunschlag".

Die finanziell gebeutelte, fiktive Gemeinde „Braunschlag“ machte von September bis November 2012 in ORF 1 mit einer angeblichen Marienerscheinung und so manch anderem wundersamen Ereignis von sich reden. 14 Jahre später steht am Freitag, dem 20., und Samstag, dem 21. März 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie jeweils 24 Stunden vorab auf ORF ON „Braunschlag 1986“, die Fortsetzung der Erfolgsserie von Regisseur und Drehbuchautor David Schalko, in Form eines zweiteiligen Specials, jeweils in Spielfilmlänge, auf dem Programm. 

      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF
      "Braunschlag 1986": Am 20. & 21. März im ORF

    Nach jahrelanger Evakuierung wegen eines Atomunfalls ist Braunschlag wieder bewohnbar, doch der Ort ist tot. Um ihn zu retten, verordnen Bürgermeister Tschach (Robert Palfrader) und Pfeisinger (Nicholas Ofczarek) kurzerhand das Jahr 1986. Der erfolgreiche Nostalgie-Trend bringt die alten Bewohner zurück, weckt aber sofort die Gier von Politik und Investoren. 

Nicholas Ofczarek.

In der langerwarteten Rückkehr des Serienhits gibt es ein Wiedersehen mit u. a. Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, Sabrina Reiter, Christopher Schärf, Simon Schwarz, Raimund Wallisch, Branko Samarovski, Thomas Stipsits, Stefanie Reinsperger, Erol Nowak, Inge Maux und David Wurawa. Ebenfalls mit dabei: Neuzugang Nora Waldstätten. Die Dreharbeiten im Sommer 2025 fanden, so wie auch beim Original, im nördlichen Waldviertel statt.  

Online streamen

Die zwei Teile von „Braunschlag 1986“ können jeweils 24 Stunden vor ihrer TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die erste Staffel von „Braunschlag“ zum Wiedersehen zur Verfügung steht.

