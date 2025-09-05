Alles zu oe24VIP
Braunschlag 1986. Noch Fragen?
© ORF/Superfilm

Drehschluss

Abgedreht! "Braunschlag 1986" als Fortsetzung der Kultserie

05.09.25, 12:31 | Aktualisiert: 05.09.25, 14:13
Teilen

Zurück nach „Braunschlag 1986“ geht es in ORF 1 und auf ORF ON voraussichtlich Anfang nächsten Jahres, wenn die langerwartete Rückkehr von Regisseur und Drehbuchautor David Schalkos Erfolgsserie auf dem Programm steht. Wir dürfen uns dann wieder auf "unsere Stars" freuen.

Für das österreichische Top-Ensemble, das seit Mitte Juni 2025 vor der Kamera steht, brechen nun, 14 Jahre nach den Dreharbeiten zum Original, die letzten Tage am Set der Kult-Fortsetzung an. Erneut im nördlichen Waldviertel gibt es dabei ein Wiedersehen mit u.a. Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, Sabrina Reiter, Christopher Schärf, Simon Schwarz, Raimund Wallisch, Branko Samarovski, Thomas Stipsits, Stefanie Reinsperger, Erol Nowak, Inge Maux und David Wurawa. Ebenfalls mit dabei: Neuzugang Nora Waldstätten. "Braunschlag“ ist eine Produktion von Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria, FISA+ und Land Niederösterreich.  

Stimmen der Stars

Robert Palfrader sagt zu Braunschlag 1986: „Ich habe es vor 14 Jahren schon gesagt und sage es wieder: Wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch Braunschlag drehen würde, es wäre ein gutes Leben. Dabei zusehen zu dürfen, wie die Kolleginnen und Kollegen ihre Figuren wiedergefunden haben, war ein Fest für mich, die alten Drehorte wieder aufsuchen zu können, ein Heimkommen. Zumindest teilweise war sogar das alte Team dabei, was die Sache noch zusätzlich abgerundet hat. Ich möchte mich aber auch ausdrücklich bei der Bevölkerung des nördlichen Waldviertels für ihre Hilfe und ihre Geduld – vor allem bei den Straßensperren – bedanken.“

Nina Proll, dahinter Nicholas Ofczarek

Nina Proll, dahinter Nicholas Ofczarek

© ORF/Superfilm

Nina Proll erklärt: „Braunschlag hat in mir eine große Sehnsucht befriedigt. Es war eine unglaubliche Reise – auch in meine eigene Vergangenheit und ich habe jede Sekunde dabei genossen!“

Nicholas Ofczarek 

Nicholas Ofczarek 

© ORF/Superfilm

Nicholas Ofczarek gibt zu Protokoll: „Ich fühle mich beschenkt, wieder mit diesem fantastischen Team zusammengearbeitet haben zu dürfen und bin sicher, dass uns da etwas Spezielles gelingen wird.“

Maria Hofstätter 

Maria Hofstätter 

© ORF/Superfilm

Und Maria Hofstätter schließlich bringt auch große Freude zum Ausdruck: „David Schalko hat mir und uns ein großes Geschenk gemacht! Es war einfach eine große Freude, nach 14 Jahren wieder mit der Braunschlag-Familie im Waldviertel zu arbeiten und gemeinsame Zeit zu verbringen!“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

