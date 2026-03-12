Alles zu oe24VIP
Schwechat Polizeieinsatz Balkon
© Viyana Manset Haber

Drohne fand Schützen

Schüsse in Schwechat: Polizei-Großeinsatz

12.03.26, 11:28
Zu einem Riesen-Polizeieinsatz kam es Mittwochabend im Stadtgebiet von Schwechat, nachdem besorgte Anrufer eine Schießerei im Stadtpark gemeldet hatten. Die Ermittlungen führten dann allerdings zu einer Wohnsiedlung - und zu einem Balkon.

Schwechat Polizeieinsatz Balkon
© Viyana Manset Haber

NÖ. Drei Stunden lang - von 21 Uhr bis Mitternacht - ging Mittwochabend in Schwechat das reinste Blaulichtgewitter nieder: Im Einsatz waren mehrere Streifen der Stadtpolizei sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), das Einsatzkommando Cobra - dazu war ein ständiges Surren zu hören: Polizeidrohnen auf der Suche nach der Quelle des Ärgers.

Schwechat Polizeieinsatz Balkon
© Viyana Manset Haber

Die genaue Ursache: Mehrere besorgte Anrainer hatten beim Notruf angezeigt, dass sie im Stadtpark eine verdächtige Knallerei gehört hatten. Tatsächlich waren die Schüsse aber in einer angrenzenden Wohnhausanlage gefallen, wo mit Hilfe aus der Luft bald ein Verdächtiger ausgemacht werden konnte, der von seinem Balkon aus mit einer Schreckschusspistole zweimal in den finsteren Himmel gefeuert hatte.

Schwechat Polizeieinsatz Balkon
© Viyana Manset Haber

Warum, konnte der 48-Jährige nicht sagen, er war stark betrunken und wollte die Waffe wohl testen - oder für ein bisschen Furore sorgen, die dann auch eintrat. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der nächtliche CO2-Schütze in seiner Unterkunft festgenommen - was er widerstandslos über sich ergehen ließ. Danach wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

