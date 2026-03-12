Totes Baby auf Carport - Ermittlungen eingestellt

Wegen Unklarheit über den Todeszeitpunkt des kleinen Säuglingsbuben, der nackt und leblos auf dem Dach eines Carports im Grazer Bezirk Wetzelsdorf gefunden wurde, kommt die Mutter (20) straffrei davon.

Stmk. Nach dem Fund eines toten Neugeborenen auf dem Dach eines Carports eines Mehrparteienhauses im Grazer Bezirk Wetzelsdorf hat die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen die Mutter eingestellt. Der Zeitpunkt des Todes des Kindes - ob bei oder nach der Geburt - konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Die Medienstelle bestätigte eine entsprechende Meldung des ORF Steiermark.

Ende September 2025 hatte ein geschockter Nachbar das leblose Neugeborene entdeckt. Die Polizei nahm wenig später die Mutter des Kindes fest. Die juristische Aufarbeitung des Falls ist nun abgeschlossen. Grundlage für die Einstellung des Verfahrens war ein gerichtsmedizinisches Gutachten, das einfach zu viele Fragen offen ließ. So konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob der 3.016 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Säugling bei der Geburt noch lebte oder schon tot war. Dies wäre aber entscheidend gewesen, um strafrechtliche Vorwürfe gegen die junge Mutter mit kroatischen Wurzeln - die bis zuletzt arbeiten gewesen war und das Kind ganz allein in ihrem Zimmer zur Welt brachte - zu untermauern.

Im Verlauf der Untersuchungen änderte sich die rechtliche Bewertung des Falls drastisch: Ein psychologisches Gutachten deutete darauf hin, dass eher der Tatbestand der Tötung eines Kindes bei der Geburt in Frage kommen könnte. Da aber auch dieser Verdacht nicht zweifelsfrei bewiesen werden konnte, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt.