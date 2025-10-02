Totes Baby auf Carport - es hat gelebt!

Jetzt steht es eindeutig fest: Der kleine Säuglingsbub, der nackt und tot auf dem Dach eines Carports im Grazer Bezirk Wetzelsdorf gefunden wurde, hat laut Obduktion gelebt.

Stmk. Es sind die schrecklichsten Erkenntnisse, die von einem Sachverständigen der Gerichtsmedizin in Graz gemacht wurden und jetzt von der Polizei bekannt gegeben werden: Demnach wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Obduktion durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 3016 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Säugling lebend geboren wurde.

Auf dem Dach dieses Carports in der Johann-Kriegl-Straße wurde der tote Bub gefunden. © google maps

Es ist davon auszugehen, dass der neugeborene Bub gelebt hat - wenn auch leider nur für sehr kurze Zeit. Todesursache dürfte nach den bisherigen Untersuchungen ein Schädelhirntrauma gewesen sein - entweder hat die 20-Jährige das kleine wehrlose Wesen, nachdem die junge Frau, die die Geburt ganz allein in ihrem Zimmer durchgeführt und das Kind auch abgenabelt hatte - aufs Fensterbrett gelegt, wo es hinunterfiel (letzters soll die Kroatin auch so ausgesagt haben) oder sie hatte das Baby wie ein lästiges Ding, das man nicht braucht und über das man sich ärgert, einfach aus dem Fenster geworfen - wo der Bub nach dem Sturz aufs Carport-Dach verstarb. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Ermittlungsverfahren wird aktuell wegen des Verdachts des Mordes geführt. Heute im Laufe des Tages wird über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden werden. Die 20-Jährige wurde ins Spital gebracht, wo sie auch operiert wurde.