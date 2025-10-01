Baby nach Geburt aus Fenster geworfen: Mutter (20) geständig

In einer ersten Befragung gab die junge Kroatin an, nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben.

Eine offizielle Einvernahme der tatverdächtigen Mutter gibt es zwar aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes noch nicht, doch sickerten nach einer Erstbefragung einige Details ans Licht. Demnach soll die Kroatin, die im Obergeschoss des Hauses im Grazer Bezirk Wetzelsdorf zusammen mit einer nahen Verwandten sich eine Wohnung teilt, nichts von der Schwangerschaft gemerkt haben. Auch Verwandte hätten nichts gewusst

Sie sei von der einsetzenden Geburt, die sie alleine durchgemacht haben will, völlig überrascht worden. Ihren eigenen Sohn habe sie schließlich völlig überfordert im Affekt aus dem Dachfenster geworfen. Ob dies der Wahrheit entspricht, wird durch Befragungen im Umfeld der 20-Jährigen abgeklärt.

Babyleiche wird obduziert

Der Säugling blieb danach nackt am Dach des Carports neben dem Haus liegen. Ob das Neugeborene durch den Wurf aus dem Fenster, nach oder bei der Geburt ums Leben kam, wird noch ermittelt. Der Leichnam wird aktuell obduziert, um mehr über die genaue Todesursache zu erfahren. Neben Vernehmungen im Umfeld wurde auch die Auswertung sichergestellter Spuren veranlasst.

Hinsichtlich der Frage des Kindesvaters gibt es bereits erste Anhaltspunkte, welche jedoch erst weiter überprüft werden müssen. Jedenfalls dürfte dieser nicht mit der 20-Jährigen gemeinsam gelebt haben.