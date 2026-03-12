Bursche drohte mit Pistole - ganze Schule geräumt

Eltern berichten oe24 von Kindern, die den ganzen Vormittag in den Klassenräumen zur Sicherheit eingesperrt waren, weil angeblich ein Schüler mit einer Waffe im Pannoneum in Neusiedl am See gesehen worden war. Die Polizei will sich demnächst dazu äußern.

Was noch bekannt ist: In einem Mistkübel in der Schule wurde besagte Waffe - unklar ist, ob sie echt ist, eine CO2-Pistole oder eine Attrappe - gefunden. Passiert sein soll das Ganze im Bereich der HAK, der Schüler alle zu Mittag nach Hause geschickt wurden, die Jugendlichen berichten, dass die ganze Schule geräumt wurde.

oe24-Leserin Silke R. bestätigt: "Es war eine Schreckschusspistole. Meine Tochter geht dort in die HAK, es waren etwa 10 Polizisten vor Ort."

Mehr in Kürze