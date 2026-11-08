Bei Eröffnung: Massenschlägerei wegen 1-Euro-Döner

Ein Döner-Schnäppchen lockte Hunderte Jugendliche an – doch die Eröffnung eines Imbisses in Dortmund endete im Chaos. Die Menge drängte gegen die Scheiben, schließlich musste die Polizei mit einem Großaufgebot und sogar einem Hubschrauber anrücken. Die Beamten wurden mit Flaschen und Steinen beworfen.

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Schon vor der Öffnung hatte sich eine lange Schlange vor der Filiale von "Food Lover Döner" gebildet. Neben günstigen Dönern lockte auch ein Gewinnspiel, bei dem ein iPhone verlost wurde. Als sich die Türen öffneten, drängten die Jugendlichen offenbar gleichzeitig in Richtung Eingang.

Der Betreiber schlug auf TikTok Alarm: "Es sind circa 1000 Leute hier, bitte nehmt euren Döner und geht!" In sozialen Netzwerken waren Bilder zu sehen, auf denen die Menschenmenge gegen die Fensterscheiben drückte.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Die Lage eskalierte weiter. Laut einer Polizeisprecherin wurden die Beamten beim Einschreiten mit Flaschen, Steinen, Pyrotechnik und sogar E-Scootern beworfen. Daraufhin wurden zusätzliche Einsatzkräfte zusammengezogen. Auch eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

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Laut Polizei beruhigte sich die Situation anschließend rasch. Eine Person wurde festgenommen. Schwerverletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Laut dem Marketing-Team der Döner-Kette sollen außerdem Stühle auf Autos geworfen und Waffen in Rucksäcken gefunden worden sein.

Döner-Spieße für Obdachlose

Der Betreiber musste die Eröffnungsaktion vorzeitig abbrechen. 45 frische Fleischspieße hatte er für den großen Andrang vorbereitet. Die übrig gebliebenen Spieße will er nun an Obdachlose verteilen.