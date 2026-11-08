Deutschland
Vermisste Lisa (13) ist tot: Leiche auf Anwesen entdeckt
Altglietzen (Brandenburg) – Im Osten Deutschlands hat die Suche nach der vermissten Lisa ein tragisches Ende genommen. Die Polizei entdeckte am Sonntag auf einem Anwesen in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland eine Leiche. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber BILD, dass es sich um die 13-Jährige aus Berlin-Marzahn handelt.
Lisa verschwand auf dem Weg zur Schule
Lisa hatte am Dienstag, dem 3. November, gegen 7.17 Uhr die Wohnung ihrer Familie in Berlin-Marzahn verlassen. Zehn Minuten später wollte sie den Bus 197 Richtung Mahlsdorf/Kaulsdorf nehmen. Die Haltestelle lag rund 400 Meter von ihrem Zuhause entfernt. Der Bus hätte sie zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße bringen sollen. Dort kam sie allerdings nie an.
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Überwachungskamera zeichnete letzte Minuten auf
Eine Überwachungskamera in der Wohnung filmte Lisa kurz vor ihrem Verschwinden. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Mädchen schwarz gekleidet und mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze durch den Flur geht und kurz darauf das Haus verlässt.
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